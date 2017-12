Les entorses à la loi et au CGCT pendant les obsèques de Johnny Hallyday

Malgré la quinzaine de motards précédant le convoi, les 1500 CRS ou gardes mobiles assurant la sécurité et la présence du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, nous avons relevé quelques entorses à la loi à l’occasion des obsèques de Johnny Hallyday.

Dura lex, sed lex et « nul n’est censé ignorer la loi » aux orties pendant les obsèques de Johnny Hallyday

Pas de plaques d’immatriculation sur la limousine

Pas de plaque, ni à l’avant, ni à l’arrière sur la limousine Binz transportant le cercueil de Johnny Hallyday samedi dernier pendant l’Hommage populaire.

Les automobilistes circulant au volant d’une voiture sans plaque d’immatriculation ou avec des plaques peu lisibles s’exposent à un PV de 135 €.

Qu’il s’agisse d’un oubli ou d’un acte délibéré, la loi condamne les conducteurs qui circulent sans avoir immatriculé le véhicule qu’ils viennent d’acquérir. L’article R322 du Code de la route évoque cette infraction de 4e classe : «Tout propriétaire d’un véhicule à moteur et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. »

Vitre transparente du corbillard malgré le changement de ville et de département

Le trajet du funérarium du Mont-Valérien, à Nanterre vers la madeleine aurait du entrainer l’occultation des vitres arrières sur une partie du trajet.

« La législation concernant la partie arrière du véhicule, particulièrement du caisson ou du catafalque où se trouve le cercueil ne change pas », « Et la règle est simple : si le véhicule est doté d’une partie vitrée qui permet de voir le cercueil, elle doit comporter également un système d’occultation. L’un ne va pas sans l’autre ».

Pour quelle raison ? « Si il n’y a rien de choquant de voir un cercueil lorsqu’on se trouve à des obsèques, puisqu’on s’y rend en toute connaissance de cause, le législateur a en revanche estimé que c’était une vision à épargner aux tierces personnes. Plus clairement : voir un cercueil dans un cimetière, quoi de plus normal ? Par contre, imposer la vision d’un cercueil dans la rue, à des enfants, par exemple, non. ». « La législation précise que le système d’occultation est prévu pour les transports de moyenne et longue distance. »

la plaque sur le cercueil sans son vrai nom

L’ identité du défunt est obligatoire sur le cercueil, est doit être conforme à l’identité civile (Article du CGCT R2213-20)

Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom marital du défunt.

Jean-Philippe Smet,

dit Johnny Hallyday

1943 – 2017



et pas

Johnny Hallyday

1943 – 2017

Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l’article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.

Les conditions d’utilisation d’un pseudonyme ne font l’objet d’aucune réglementation particulière. Il s’agit d’un nom d’emprunt, librement choisi par une personne pour dissimuler au public son identité réelle dans l’exercice d’une activité particulière. Le pseudonyme est notamment utilisé dans le domaine littéraire ou artistique : nom de plume pour les écrivains, nom de scène ou nom d’artiste pour les activités liées au spectacle… Le pseudo est utilisable pour signer une œuvre par exemple.

Inexistence de l’étiquette indiquant que le cercueil contenait un zinc

De Paris à Saint Barthélemy en avion avec une escale à l’aéroport Princess Juliana, dans la partie hollandaise de l’île de Saint-Martin, un cercueil en Zinc semble être obligatoire ….

Lorsqu’une personne décédée en France doit être rapatriée à l’étranger, le cercueil en zinc est obligatoire. Il convient de préciser : beaucoup d’articles sur le sujet précisent que certains pays exigent le cercueil hermétique, sous entendu que d’autres, non. Dans l’absolu, c’est vrai. Néanmoins, le cercueil hermétique est exigé par l’immense majorité des compagnies aériennes, par exemple. Il est également obligatoire pour le transport de corps intra-communautaire en Europe (dispositions de l’accord du Conseil de l’Europe du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées entrées en vigueur en juin 2010).

Le cercueil hermétique muni d’un filtre épurateur fait donc, figure de norme et non d’exception.

Pour placer le filtre, pas de surprise. On le fixe dans le petit trou prévu à cet effet dans le couvercle du cercueil métallique, on décolle l’étiquette que l’on colle au pied du cercueil en bois, afin que les services aéroportuaires et consulaires puissent vérifier sa présence et sa conformité.

Nous avons regardé de nombreuses vidéos sans apercevoir cette étiquette, donc, quid d’un cercueil de rapatriement…