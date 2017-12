L’entreprise RIVAUD fut précurseur il y a 10 ans des limousines corbillards en France et elle est leader sur son marché depuis. Elle présentait au Salon du Funéraire Paris ses limousines de marque Ford, en 2 ou 5 places, un produit permettant de profiter de l’élégance d’une limousine à un prix abordable pour les sociétés de pompes funèbres avec une sobriété attendue.

La Ford Mondéo star des limousines RIVAUD au salon du Funéraire Paris

Benjamin RIVAUD est probablement le seul revendeur de limousines à pouvoir tester ses véhicules puisqu’il est également dirigeant d’une société de pompes funèbres et qu’il est dans le métier depuis 20 ans.

L’arrivée des limousines est pour lui un moyen de rendre hommage de la plus belle manière au défunt, et il constate l’avantage au quotidien d’utiliser ce type de véhicules tout en conservant les tarifs habituels et non majorés pour les familles. Contrairement à l’idée répandue qu’une limousine est plus difficile à utiliser qu’un fourgon, il répond non, au contraire ! La limousine Ford Mondéo en version 2 places est bien plus malléable et elle était justement présentée à côté d’un fourgon pour montrer qu’elle était plus courte de 13cm que celui-ci. Ce modèle a été choisi par Benjamin RIVAUD pour cette particularité. Le fondateur ajoute qu’un véhicule Ford est plus simple à faire entretenir puisqu’on trouve des concessions Ford sans difficultés en France.

Véhicules RIVAUD : le contact est essentiel

Benjamin RIVAUD pense les options qu’il propose pour que ses limousines soient adaptées aux sociétés de pompes funèbres sans qu’elles n’aient besoin d’y ajouter beaucoup d’autres choses. Il travaille avant tout à « l’humain » et ajoute qu’il ne priorise pas les grandes théories ou techniques commerciales mais des relations honnêtes et sincères en toute simplicité. Il sait trouver le véhicule qui correspondra à une société de pompes funèbres et à son dirigeant.

Les limousines RIVAUD sont livrables en 4 à 6 mois selon les modèles et le besoin ou non de passer par la DRIRE. Certains de ses fournisseurs se passent d’ailleurs de cette procédure puisqu’ils bénéficient d’une homologation directe.

La Société RIVAUD est spécialisée dans les limousines funéraires neuves ou occasions mais elle propose également un très grand choix de fourgons funéraires mixtes ou de cérémonie, neuf ou d’occasion et propose des reprises de véhicule en fonction des demandes.

Sa présence remarquée au Salon Funéraire de Paris 2017 conforte Mr Rivaud qui doit « prendre soins » de ses nombreux clients actuels tout en essayant d’en « conquérir » de nouveaux !

Interview de Benjamin RIVAUD