Les nouveaux exposants à Funéraire Paris 2017

Funéraire Paris ouvre ses portes le 23 novembre 2017. Il est grand temps de découvrir les nouveaux exposants du salon 2017 !

A.M. Moulage d’Art, Acoplan Modulation d’Espaces, Adelmac, Alife, Arfulomar, Argona, Aya Diffusion, Bernardaud, BSE, Cabinet D.F & Associes, Cimtea, FGS (Funéraire Galerie Services), Fujian Linstone Co., Funarte, Funeral Stores, Funeria, Hao Xiang, Huian Xinwencang Stones, International Fret Funéraire, Lafont, Linkeuil, Logiciel Extrabat Funéraire, Mastaba, Mobi-Data, Neptune, Périmètre, RCI Group, SC G.O.D. Company, Solitaire Créations, Tellement Là, Thanys, Trotec Laser, Uternel, West Memory, Wilcox & Co Limousines, Xiamen Northern Mining Stone, Yama-Soft

*Liste arrêtée au 21 septembre 2017

• Arfulomar se positionne comme fabricant d’urnes, chariots élévateurs, civières et différents produits pour déplacer et présenter les corps.

• Bernardaud met son savoir-faire et les techniques les plus avancées à la création d’urnes funéraires esthétiques et fonctionnelles en porcelaine.

• Cabinet D.F. Associés est spécialisé dans le recouvrement de créances pour le secteur funéraire depuis près de 28 ans.

• FGS – Funéraire Galerie Services – propose un catalogue étoffé d’articles funéraires modernes, des outils de fabrication et formations à la technologie.

• Funarte offre des produits Made in Italy de haute qualité, en particulier urnes pour les animaux domestiques et les humains.

• Funeria est développé par la société Logigroup et présente depuis dix ans sur le marché du logiciel funéraire.

• Logiciel Extrabat Funéraire est une solution de gestion intégrée, simple et intuitive. Il est accessible en ligne.

• Mastaba propose une solution orientée client pour permettre à une famille d’entretenir et fleurir une sépulture.

• Périmètre se spécialise dans la mise au point de produits techniques innovants.

• RCI Group a créé la première table de conservation des corps à température contrôlée.

• Solitaire Créations propose différents articles funéraires : plaques, vases, urnes, croix en granit, résine et altuglas.

• Tellement Là est un assistant funéraire digital dédié, qui recentre le défunt comme étant « LA » priorité absolue.

• Xiamen Northern Mining Stone Co. Ltd expose des monuments funéraires en granit.

• Yama-Soft est le logiciel funéraire fait par des indépendants pour des indépendants.