Les polémiques qui entourent la croix et cimetière : la laïcité un gros mot ?

L’on pourrait dire que cet article est un peu comme jeter un pavé dans la mare ou enfoncer une porte ouverte comme vous le souhaitez. Mais tout de même tout ces articles cette année qui parlent de croix et …de cimetière. Nous qui pensions que la mort restait tabou dans la société, force est de constater qu’elle va finir être détrôner par la religion.

Enlever les croix sur les portes au cimetière au non du principe de laïcité, c’est souvent le départ de la polémique. D’un côté nous avons ceux qui sont parfaitement d’accord et de l’autre ceux qui crient au scandale en évoquant notamment « la tradition ». Certes on ne peut pas mettre d’accord des opinions contraires alors comment aborder le problème puisque visiblement s’en est un ? En traitement le sujet sur la manière, d’appliquer la laïcité aux collectivités territoriales.

Le maire, la police des cimetières

Depuis la loi du 9 décembre 1905, l’état et la religion sont strictement séparés. Mais une croix sur un cimetière est-il un emblème religieux ou revêt-il une symbolique tout autre ? Et peut-on légalement demander à ôter cette croix si elle a été posée là bien avant l’entrée en vigueur de cette loi ?

Le principe de laïcité

La Laïcité est un peu ce gros mot, qu’on utilise comme paradoxalement un droit d’asile. Un mot religieux donc mais qui est l’apanage de l’état lui-même, la laïcité étant un terme politique. Mais…le mot laïque intervient peu dans nos textes officiels hormis peut-être par ici, l’art. 1er de la Constitution de 1958 : que la République est « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Je vous parlais tout à l’heure de la loi de 1905, et pourtant en aucune façon vous ne verrez apparaître ces sept petites lettres. La laïcité c’est surtout un mot que l’on brandit, contre le communautarisme. C’est un peu le mode d’emploi du vivre ensemble.

Je vous assure que l’on passe un temps certain a décrypter le CGCT qui est aussi mouvant que l’autoroute. Alors on retourne en arrière, sur le bord de la route où on a laissé une loi : La loi du 14 novembre 1881 précisement, qui a abrogé l’art. 15 du décret du 23 prairial an XII. Que disait cet article ? Il imposait aux communes de réserver dans les cimetières une surface proportionnelle aux effectifs des fidèles des différents cultes. Mais comment savoir ? Il fallait déclarer le culte du défunt. Tarata, L’art. L. 2213-9 du CGCT précise désormais qu’il ne doit pas y avoir de distinctions suivant les croyances de chacun. (Sauf chez nous là, en Alsace/Moselle où l’on fait un peu les malins) dit plus simplement c’est la neutralité des parties publiques du cimetière de la commune.

La croix sur le portail du cimetière

Et nous voilà (je résume) en 1905, la séparation de l’Église et de l’État. Dans cette loi il est précisé qu’il est interdit d’élever ou d’apposer tout signe ou emblème religieux sur les monuments publics, sauf comme je le disais précédemment pour les symboles religieux antérieurs à cette loi : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. » Alors pourquoi il y a des croix sur les cercueils ou sur les monuments ? Et bien parce qu’il y a cette exception qui autorise les édifices cultuels, les monuments funéraires, entre autre.

Bon pour revenir à notre problème initial ça n’est pas la croix gravée sur le monument qui fait polémique mais la croix qui orne le portail d’entrée. Et là on sort du cadre des monuments funéraires. Il faut ainsi se pencher sur la question : Était-elle en place antérieurement à la loi ? Le cimetière est une dépendance du domaine public de sorte à ce que même s’il n’y a plus d’argent qui circule entre le culte et l’État, peu importe si la croix est récemment installée, elle peut venir en remplacement d’une usagée, dans ce cas là, elle reste légitime puisqu’installée en réalité antérieurement à la loi. Mais si sa création est récente, dans ce cas là, en cas de réclamation, elle devra être enlevée. C’est plutôt simple non ?