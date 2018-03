Lion Cecil, Funérarium Gramat, ..au menu du réveil funéraire du vendredi 9 mars 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 9 mars 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Statistiques en Allemagne – Lu sur Europe 1

Les émissions d’oxyde d’azote, produites notamment par les véhicules diesel, ont provoqué quelque 6.000 décès prématurés en raison de maladies cardiovasculaires en Allemagne en 2014, affirme une étude d’experts publiée jeudi.

Révélations – Lu sur le Point

Cette Mort d’Hitler est un ouvrage hors norme, ou du moins inclassable. Entre histoire et thriller, entre enquête et archives, entre Berlin 1945 et Moscou 2017. De fait, on y trouve deux ouvrages en un. Celui, tout d’abord, d’une plongée au cœur d’institutions soviétiques bien verrouillées, dont les deux auteurs, Jean-Christophe Brisard et Lana Parshina, ont « forcé » les portes. Parmi elles, les archives d’État de la Fédération de Russie (GARF), qui détiennent les restes du crâne du Führer, déterré près du bunker, ainsi que les lattes encore tachées de sang du canapé où il se suicida ; et les archives du FSB (ex-KGB), où une petite boîte contient quelques dents retrouvées par les Soviétiques.

Indignation – Lu sur LCI

Un chercheur spécialiste des félins a enquêté sur les circonstances de la mort du lion Cecil et affirme que l’animal a été délibérément attiré à l’extérieur des limites de la réserve naturelle, dans le but de contourner les règlements.

Vols dans les cimetières – Lu sur la VDN

Depuis ce week-end, des dizaines de tombes ont fait l’objet de vols dans des cimetières du sud ouest Arrageois. Après Mondicourt, les cimetières d’Halloy, Orville et Saint-Amand ont été également dépouillés.

Funérarium – Lu sur la Dépêche

Samedi 3 mars en fin de matinée environ 30 personnes parmi lesquelles Michel Sylvestre, maire de Gramat, des conseillers municipaux, les pères Alexandre Bulea et Jean-Baptiste Digeon, des maires des communes environnantes et des Gramatois répondaient à l’invitation de Patrick Jean-Jean pour l’inauguration du nouveau funérarium de proximité.

Déclaration – Lu sur BFMTV

À l’ouverture de son procès ce jeudi, l’inventeur et entrepreneur danois a nié avoir tué Kim Wall, morte selon lui à la suite d’une soudaine dépressurisation de l’habitacle du submersible.

Mobilisation – Lu sur Var Matin

Plus de 12 000 signatures collectées en deux jours sur les réseaux sociaux ! C’est peu dire que l’histoire tragique de Noé, un Jack Russel qui allait avoir sept mois, suscite l’émoi… Et ce, d’autant plus que le chiot semble avoir été victime de la bêtise – ou de la cruauté – de promeneurs qui, visiblement, craignaient d’être importunés par sa présence…

Condamnés à mort – Lu sur le Monde

L’âge de plus en plus élevé des condamnés à la peine capitale, compte tenu de la longueur des procédures d’appel, est un défi pour la justice américaine.

Funérailles – Lu sur le Huffington Post

Florence a rendu jeudi 8 mars un dernier hommage à Davide Astori, capitaine de la Fiorentina décédé dans la nuit de samedi à dimanche, lors de funérailles poignantes auxquelles ont assisté plusieurs milliers de personnes devant la Basilique Santa Croce.

Silence coupable – Lu sur Le Parisien

Tuons le silence pour que plus jamais un enfant ne meure sous les coups ». C’est derrière cette banderole que près de 500 personnes avaient défilé en novembre 2016 à Reims (Marne), quelques jours après la mort de Tony, 3 ans, victime des violences répétées infligées par son beau-père. Des brimades dont plusieurs habitants de ce qui avait été rebaptisé « l’immeuble de la honte » avaient témoigné avoir eu plus ou moins directement connaissance, n’hésitant à faire part de leur sentiment de culpabilité.

Thanatopraxie – Lu sur funéraire info

On dirait que les thanatopracteurs refont parler d’eux ces derniers jours… La liste des nouveaux reçus n’est pas encore parue et quantité de rumeurs bruissent ici et là. On entend et on lit un peu tout et n’importe quoi et surtout ce terme un peu fourre-tout : « magouilles ».

Les femmes dans le milieu du funéraire – Lu sur Funéraire Info

Pour comprendre, quelle est la place des femmes dans le milieu du funéraire aujourd’hui, il faut remonter à l’histoire des femmes comme accompagnatrices des obsèques et du deuil. Nous verrons qu’à travers les époques son rôle diffère. Son émergence dans le milieu de l’entreprise et du funéraire arrive à un point de rupture au carrefour du milieu politique, cultuel, culturel, entrepreneurial et économique.