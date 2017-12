Livres Jean d’Ormesson, grippe… au menu du réveil funéraire du jeudi 14 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du jeudi 14 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Succès

Dans certaines librairies, les livres écrits par Jean d’Ormesson viennent à manquer. Depuis le décès de l’écrivain et académicien, le 5 décembre à 92 ans, ses écrits sont vendus par milliers. Comme le relate Le Figaro, plusieurs de ses livres ont dû être réédités. Selon le quotidien, l’éditeur Gallimard a déjà fait imprimer 1500 exemplaires de la prestigieuse et coûteuse collection La Pléiade, qui se sont arrachés comme des petits pains. « De manière fulgurante », même, d’après l’éditeur.

Les p’tites Bulles

Le fondateur de l’école de plongée « Les p’tites bulles » à Sciez est décédé mardi, au lendemain d’un nouvel exploit réalisé ce week-end à Dijon au profit du Téléthon. En 2016 déjà, sa mobilisation pour la recherche médicale lui avait valu de battre un record mondial à la piscine de Morzine en restant 30 heures sous l’eau. Un record porté à 31 heures ce week-end.

Warrel Dane

L’artiste américain Warrel Dane est décédé ce mercredi 13 décembre des suites d’une crise cardiaque à São Paulo, au Brésil. Son guitariste Johnny Moraes a confirmé la triste nouvelle . Il avait, selon certaines sources, 56 ans… à un journal brésilien

Grippe

Une fièvre brutale, jusqu’à 39° C, une grande fatigue, voire une gêne respiratoire ? Vous avez peut-être la grippe. Ce mercredi, les données actualisées par Santé publique France ont montré que la région Ile-de-France était passée maintenant au stade «épidémique», et une large partie du pays est en «préépidémie». Seuls l’est de la France et Rhône-Alpes-Auvergne sont pour l’instant épargnés.

Épuration ethnique

Au moins 6.700 Rohingyas, dont 730 enfants de moins de cinq ans, ont été tués uniquement lors du premier mois d’une campagne militaire dans l’ouest de la Birmanie entre le 25 août et le 25 septembre, selon des chiffres de Médecins sans frontières publiés ce jeudi 14 décembre.

Agent d’amphithéâtre, je fais mes confidences aux morts

» Je travaille depuis 25 ans dans le funéraire, et presque depuis aussi longtemps comme agent d’amphi. Dans le funéraire, je vois souvent des gens dire « je fais ce métier par vocation ». Ça, ça vaut surtout pour les conseillers funéraires, moi je le fais pas par vocation, je le fais surtout par besoin.

