Lorsque le cercueil de verre inspire photographes et autres artistes

Je suis déjà venue vous parler des contes, et surtout ce qu’il se passait dans les coulisses enchantées des châteaux. C’est un article essentiellement en image aujourd’hui que je vous présente atour du cercueil de verre et de sa mise en beauté. La photographe La photographe Darya Kondratyeva mobilise mannequins et animaux pour sa série « Miracle », mettant en scène des contes de fées.

Miracle ? Pas tout à fait. La mort prédominante dans les contes originels était devenue une happy end. Des générations entières ont grandi avec la vision de l’amour comme absolu alors même qu’en réalité ça ne se finissait pas toujours comme cela. Mais qu’importe même dans la plus policée des versions de Disney, la mort trône ou plutôt s’expose. Blanche-neige et La belle au bois dormant ont toutes deux dormi paisiblement jusqu’à l’arrivée de leur beau prince. Quoi de mieux qu’un beau cercueil en attendant la résurrection ? La mort sublimée en attendant le miracle. C’est le postulat de cette artiste russe qui présente des clichés à l’essence magique inspirés des contes et légendes folkloriques. Les animaux sont omniprésents tout comme dans les contes. De vrais animaux par ailleurs qui apportent une dimension encore plus féérique à ces photos.

Nous ce qui nous intéresse ici ce sont surtout les photos inspirées où comme je vous le disais, la mort n’est en rien synonyme de fin, mais de parenthèse. Et comme la musique, ou l’écriture, ici c’est la photo qui vient capturer la mort le temps de la pose.

Vous pouvez admirer l’ensemble de la collection Miracle ici.

L’exposition des corps dans un cercueil de verre est récurrente chez les artistes. Il y a cinq ans, il y a avait eu une »polémique » autour d’une ouvre appelée « le rêve des italiens ». Il s’agit d’une statue de Berlusconi sur un lit de mort en pantoufles Mickey exposée à Rome. Le cercueil de verre était surtout là pour mettre en évidence le culte de la personnalité de Silvio Berlusconi.

Toujours en politique, cette fois en 2015, l’artiste chinois Shen Shaomin, avait créé une série intitulée Le sommet (du G5), l’oeuvre étant constitué de 4 dirigeants communistes dans un cercueil de verre, Lénine, Mao, Kim II-Sung et Hô Chi Minh :

Impossible également de passer à côté d’Eugenio Recuenco,le photographe espagnol, connu dans le monde dans la publicité et dans la mode, toujours avec des mises en scène très élaborées.

Nous terminons par le fascinant Benjamin Lacombe, lui même fasciné par l’univers des contes. En 2005 lors d’une exposition, il nous livrait la beauté de ses oeuvres, avec entre autre, une des poupées dans un cercueil …de verre.