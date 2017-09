L’Union du Pôle Funéraire Public à Béziers pour les rencontres nationales

Hausse des décès, contrats obsèques, multiplicité des opérateurs funéraires, omniprésence des réseaux sociaux et stratégie marketing élaborée, le funéraire d’aujourd’hui est loin de ressembler à celui d’il y a encore quelques années. C’est pour mieux envisager ces tournants que l’UPFP, que l’Union du Pôle Funéraire Public (UPFP), présidée par Patrick Lerognon, a organisé son congrès national. Ce dernier s’est déroulé du 5 au 7 septembre au palais des congrès de Béziers.

La communication et le numérique, les grands chantiers de l’Union du Pôle Funéraire Public

Le conseil d’administration a pris la décision d’inscrire la communication digitale comme prioritaire afin de mieux accéder au grand public. Les valeurs humaines et de proximité du funéraire public sont connues depuis longtemps. Patrick Lerognon le sait, et même si internet occupe aujourd’hui un rôle central dans les obsèques, il n’en demeure pas moins que l’accompagnement des familles en quête de soutien et de personnalisation ont besoin de ce contact fondamental que le numérique ne peut pas fournir.

Parmi les grands chantiers l’on retrouve l’importance de la visibilité des pompes funèbres publiques notamment sur les réseaux sociaux où une page Facebook a été créée il y a peu. Cette page est destinée dans un premier temps à « faciliter les échanges avec les adhérents et communiquer auprès de tous les organismes concernés par les actualités de l’UPFP« . Autre objectif, la refonte totale du site internet, là encore, pour mettre en lumière un réseau qui existe depuis longtemps et insister sur le label qualité du funéraire public tel qu’il est présent. Le digital en ligne de mire, pour un service public proche de ses familles.

La Maison des Obsèques et l’Union du Pôle Funéraire Public, un partenariat qui fonctionne

Nous le savons, le funéraire est une vraie économie de marché, et pour mieux asseoir leur position face aux groupes privés, le Funéraire Public travaille en partenariat via un accord-cadre, avec la Maison des Obsèques, le 1er réseau mutualiste de France. Des valeurs communes qui rassemblent et qui prennent places dans le marché funéraire depuis bientôt

2 ans. La Maison des Obsèques se construit sur l’acquisition d’opérateurs privés, avec lesquels les pratiques et valeurs sont partagées, c’est-à-dire proximité avec les familles, mais aussi axé sur l’amélioration perpétuelle des pratiques du funéraire. Contrairement aux acquisitions dites de « rachat », la Maison des Obsèques a à cœur de voir les dirigeants de l’entreprise devenir salariés pour garder toute leur implication dans ce qui est parfois le projet de toute une vie. Qui de mieux que le dirigeant pour mener son entreprise à bien, et véhiculer les valeurs qui lui sont chères.

La Rochelle est l’une des six villes pilotes dans la mise en place du certificat de décès dématérialisé. À ce jour, rien n’est encore sûr, mais les premiers retours d’expérience devraient permettre aux pouvoirs publics de rectifier, corriger, et ainsi étendre le procédé à l’ensemble du territoire.

Vous retrouverez l’Union du Pôle Funéraire Public au stand H85 au Salon du Funéraire, Paris, le Bourget du 23 a 25 novembre, ainsi que La Maison des Obsèques au stand G74.

Retrouvez ici toutes les photos de ce congrès. Crédits Photos : Alienor Malbosc, responsable communication de l’Union du Pôle Funéraire Public ( La Rochelle )