Lupanar, thanatopracteurs…au menu du réveil funéraire du vendredi 20 octobre 2017

Pollution

Des chiffres hors normes. Un décès sur six survenu en 2015 dans le monde était lié à la pollution, essentiellement à la contamination de l’air, mais aussi de l’eau et des lieux de travail, estime un rapport publié vendredi dans la revue The Lancet soit « 9 millions de morts prématurées en 2015. »

Danielle Darieux

Actrice légendaire du cinéma, Danielle Darrieux, inoubliable « Madame de… » et à la carrière d’une longévité exceptionnelle, est décédée mardi à son domicile de Bois-le-Roi (Eure), à plus de 100 ans.

Hervé Prudon

Figure majeure du néopolar en France, dans les années 1970, aux côtés de Jean-Patrick Manchette et Frédéric Fajardie, l’écrivain Hervé Prudon est mort dimanche 15 octobre, à l’âge de 66 ans, à Paris.

Lupanar

Quand les toilettes du cimetière se transforment en « lupanar ». Il s’en passe de belles, dans les toilettes du cimetière d’Aix-Noulette, à en croire les déclarations du maire, Alain Lefebvre. Et dire qu’au départ, tout ça est parti d’une décision modificative du budget lors du conseil municipal…

Conscience de la mort

Personne n'aime penser à ce qui nous attend après la mort, mais maintenant une étude a révélé que nous pourrions en fait «vivre» un peu plus longtemps que nous le croyions.La recherche démontre que même si un cœur humain arrête de battre, cela ne signifie pas que notre conscience cesse nécessairement d'exister tout de suite après.

Lettres type thanatopracteurs , soins à domicile

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous fournissons deux modèles de lettre type pour faciliter votre échange , l’un est un modèle à personnaliser , l’autre est une notice d’ information à imprimer. ( à la fin de l’article)