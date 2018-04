Maison des obsèques et pompes funèbres 2.0 …l’actualité du 24 avril

Maison des obsèques et pompes funèbres 2.0 …l’actualité du mardi 24 avril 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 24 avril 2018. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

La maison des obsèques à Saint Maixent dans la NR

L’année 2018 commence pour les Pompes Funèbres DAUGER avec le lancement d’un nouveau complexe funéraire sur le pays Saint-Maixentais.

Les Pompes Funèbres Dauger qui font partie du 1er réseau mutualiste funéraire La Maison des Obsèques dont les actionnaires sont Harmonie Mutuelle, la Mgen et enfin la 1ere mutuelle en prévoyance funéraire la Mutac, viennent effectivement d’ouvrir le funérarium du 21e siècle, rue de l’Hommeraie à Azay-le-Brulé.

Ce complexe comporte 3 salons avec un projet d’extension de 2 salons en cours, une boutique, un jardin Zen, une zone d’exposition de monuments, le tout dans un cadre verdoyant et calme.

Ce nouveau complexe est épuré, lumineux, moderne où chacun trouvera la quiétude nécessaire pour continuer à avancer.

Deuil d’un enfant

L’association Jonathan Pierres vivantes (JPV) a pour objectif d’aider les parents ayant perdu un enfant à surmonter leur deuil. Ses membres sont tous passés par cette terrible épreuve.

L’association a été créée en 1978 ; ses fondateurs lui ont donné ce nom, car leur fils, Bruno, décédé accidentellement, aimait la musique du film Jonathan Livingstone, le goéland. En français, le titre signifie « Jonathan Pierres vivantes »

Réunion de pompes funèbres 2.0 à Tarbes

L’Agence by O2 Pub, qui s’occupe de la page carnets dans les titres du groupe Dépêche, avait convié les dirigeants d’une quinzaine d’entreprises de pompes funèbres du département des Hautes-Pyrénées, mercredi 18 avril, au Rex Hôtel à Tarbes,

«Beaucoup d’entreprises de pompes funèbres n’ont, par exemple, pas de boutiques en ligne, continue cette dernière. Il faut aussi leur montrer l’importance de la communication digitale, avec notamment les réseaux sociaux. L’idée était d’abord de parler d’eux et de leurs clients, et ensuite de présenter notre agence et nos services pour les accompagner.»

Chez les people à Saint-Barthélemy

Laeticia Hallyday et ses filles séjournent actuellement à Saint-Barthélemy, l’île des Antilles où est inhumé le rockeur français. Des fans l’ont croisée en train de se recueillir sur la tombe de son époux.

Sans parole au Canada

Une camionnette a foncé sur des piétons lundi à Toronto, au Canada, faisant au moins 10 morts et 15 blessés. Le chauffeur a été arrêté et placé en garde à vue.

Le chauffeur de la camionnette blanche, qui a fauché lundi 23 avril une dizaine de piétons à Toronto, faisant 10 morts et 15 blessés, a été interpellé par la police canadienne, a annoncé la police de la plus grande ville du pays.

Enquête aux USA

En Floride, des policiers se sont rendus à la morgue pour tenter de déverrouiller le téléphone d’un homme avec son doigt, dans le cadre d’une enquête, comme le révèle le Tampa Bay Times. Linus Philipp 34 ans, avait été tué le mois dernier à Fargo dans le nord de l’état, par des policiers, après avoir voulu échapper à un contrôle.