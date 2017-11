Marine Queyras, thanatopracteur : « je n’ai pas porté atteinte à l’intégrité du corps »

Vous vous souvenez de mon article qui commençait par « aïe aïe aïe » ? Et qui traitait de l’atteinte à l’intégrité du corps après un soin de conservation ? En même temps c’était il y a deux jours. On en sait plus, le thanatopracteur qui a réalisé ce soin polémique nous a transmis son histoire.

J’ai été très prudente en écrivant cet article, tout comme je suis sûre vous avez également été sur la réserve. Pourquoi ? Parce qu’on sait tous que certaines pompes funèbres vendent un soin de conservation en prestation quasi obligatoire en inscrivant cette ligne sans en parler à la famille ou avec un petit « on vous le préparera », ce qui est loin de suffire. On sait aussi qu’à l’inverse, même lorsque la pompe funèbre a très bien fait son travail, et que le thanatopracteur a également bien effectué son soin, certaines familles sont plus « difficiles » que d’autres et que parfois un élément des obsèques, qu’il s’agisse du soin ou de la cérémonie ou autre est totalement remis en question après, alors même que sur le moment ça allait. Le travail de deuil est compliqué et la colère prend le dessus. Avoir un responsable c’est parfois rassurant.

Mais lorsqu’on prend la parole publiquement ou que l’on va jusqu’à lancer une pétition et alerter les pouvoirs publics, c’est que l’on se sent offensé. Mais de manière factuelle, que s’est-il passé ? Interrogée, la thanatopracteur Marine Queyras, explique qu’elle est dans l’incompréhension totale face à toute cette histoire. Elle a été contactée pour faire le soin comme à chaque fois. Le défunt, un jeune homme de 23 ans est décédé d’un accident de voiture, « le corps était endommagé, et j’avais même quelques appréhensions quant à la réussite présumée de ce soin, nous savons tous que nous ne sommes pas des magiciens. Mais la famille voulait voir le corps et c’est bien normal, le soin était donc nécessaire ».

Le soin a été fait, la famille s’est recueilli et le temps a passé. Mais quelques temps après tout a basculé. La maman du défunt s’est plainte de cette commande de soin, et de ne pas en avoir été informée. Mais elle semblait également un peu perdue. « Elle a appelé l’hôpital pour savoir ce qu’il s’était passé avec son fils, or son fils n’est jamais allé à l’hôpital » C’est sur le soin que c’est « tombé » mais ça aurait pu être autre chose.

« En fait le soin a eu un beau rendu. » Marine explique qu’elle aurait pu comprendre si le soin avait échoué, ou si la mère du jeune homme lui avait dit « je ne le reconnais pas. Mais là tout s’est bien passé, elle a vu le corps, et elle a pu se recueillir ».

On comprend le désarroi de cette mère de famille en filigrane dans la pétition qu’elle a lancée « – Sans parler de la formation des agents d’accueil des familles (à ce jour 40h) qui manquent indéniablement de professionnalisation, de pédagogie et de psychologie. » Du côté de la répression des fraudes, où une plainte a été déposée, là encore pas de problème d’un point de vue factuel. Le devis est clair, signé, et la mère du jeune homme n’était pas seule au moment de la signature du devis ( par rapport à l’abus de faiblesse dont il serait question ).

Le problème, enfin, les problèmes c’est que d’un côté il y a une mère de famille dans l’incompréhension qui n’arrive pas à faire son deuil, et de l’autre des professionnels du funéraire qui aiment leur travail, et qui souffrent aujourd’hui d’une image qui ternit aussi toute la profession. « La pompe funèbre est un indépendant, comme moi, on sait très bien que si l’on fait une seule erreur, ça peut avoir de grosse répercussion. En plus, nous avons été très a l’écoute, au delà même du temps des obsèques« , explique Marine en toute humilité.

Vous savez c’est comme lorsqu’un fonctionnaire fait la Une pour quelque chose, vous voyez tout de suite dans les commentaires « les fonctionnaires ci ou ça » idem pour les instits, les politiques, etc. Peu importe que ce soit vrai ou non, tout le monde est entaché. En thanatopraxie c’est encore pire parce que l’équilibre est fragile « tous les médias régionaux en parlent, la radio, la presse, c’est titré « le business de la mort » et ça appuie sur les pires craintes et tabous pour les gens : l’argent et la mort »