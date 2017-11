On le dit régulièrement, la prestation en pompes funèbres ou en marbrerie se doit d’être impeccable, elle doit marquer les familles dans le bon sens du terme. Mais bien faire ne suffit pas toujours. Si l’on peut être poli, bienveillant, et que tout se déroule sans le moindre accroc, parfois il manquera juste un petit « plus », un petit rien du tout qui fera qu’une famille se souviendra de vous en disant : « ils sont formidables », plutôt que « oui, ils sont bien ».

La différence tient parfois à peu de choses. Lorsque vous-même qualifiez un film de « bien » ou de « pas mal », c’est que vous l’aurez oublié d’ici quelques jours, et que vous n’en parlerez pas spontanément à votre entourage.

C’est ce qui ne doit pas se passer avec votre entreprise de pompes funèbres ou de marbrerie. Au delà des conseils, de l’accueil, vous devez laisser une trace, matérielle et immatérielle aux familles. Celles-ci doivent pouvoir dire « ils sont formidables ».

Marquer les familles : leur souvenir de votre société

La réception d’une famille ne consiste pas seulement à la faire s’asseoir dans un bureau, mais à lui proposer d’accrocher les manteaux sur un porte-manteau, à lui proposer une boisson chaude ou froide, à lui expliquer le déroulement de l’entretien et l’inviter à poser ses questions si elle en a, avant de commencer.

C’est lui épargner de remplir l’innombrable tas de paperasse à l’exception des signatures nécessaires, l’assurer de votre présence par téléphone à tout moment en lui confiant votre ligne directe, et s’assurer que tout lui est clair quant à ce qui va se passer.

Avant son départ, c’est lui écrire le déroulement des obsèques avec les lieux, les heures afin qu’elle ait une trace écrite à laquelle se référer en cas de doute, et qu’elle pourra communiquer aux proches.

La veille des obsèques, c’est appeler la famille pour savoir si elle a des questions, et lui rappeler le déroulement de la cérémonie si nécessaire, le lieu de rendez-vous et l’heure.

Pendant les obsèques, c’est rester présent, toujours en vue en cas de besoin, tout en faisant preuve de discrétion. C’est s’adapter à une demande qui n’était pas prévue : une chanson, un texte lu par un proche, sans paniquer ou faire la moue.

Marquer une famille de manière immatérielle, c’est l’appeler après les obsèques pour savoir si tout s’est déroulé comme convenu (et pas si tout s’est « BIEN passé ») et si elle a été satisfaite de vos services. Mais c’est aussi lui assurer votre présence pour tout ce qui lui serait utile : besoin d’actes de décès supplémentaires, de conseils quant aux démarches à effectuer, etc.

Les traces matérielles

Pour laisser une trace matérielle, rien de plus simple. Bien sûr, la plupart des entreprises utilisent des pochettes permettant de donner à la famille ses papiers, documents importants dans un contenant plus élégant qu’une enveloppe kraft. Cette pochette est souvent conservée.

En marbrerie, rien n’empêche non plus de remettre à la famille un petit dossier contenant la facture du monument, mais aussi la « carte d’identité » de celui-ci : nombre de places, type de granit ou matière, gravures existantes avec possibilité de compléter… et des conseils d’entretien bien sûr ! N’oubliez pas le petit mot qui va bien : « pour toute question sur l’entretien de votre monument, n’hésitez pas à nous contacter au 05… ».

Offrir des articles funéraires n’est pas non plus exclu : une plaque pour les obsèques, une composition de fleurs artificielles pour un monument funéraire seront des traces non seulement appréciées mais qui resteront sur le long terme.

Quelques alliés pour marquer les familles :

Simplifia : démarches après obsèques

Funérarts : signatures de monuments funéraires

En Sa Mémoire : entretien et fleurissement de sépulture

Mémograv : pour des plaques funéraires en express