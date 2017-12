Mémograv, du nouveau sur le configurateur de plaques funéraires

Mémograv a marqué sur le salon. Pour cette occasion spéciale, l’entreprise a fait graver à nouveau toutes les plaques originales commandées par les pompes funèbres et marbreries.

Mémograv le stand de l’humour !

« OUF ! », « C’est la lutte FINALE », les plaques humoristiques étaient toutes exposées sagement, du moins jusqu’à ce qu’on s’en approche et constate que dans la mort, certains particuliers honorent leurs défunts avec humour… Doigt d’honneur motard, adieu à un âne, si certains ont pensé qu’il s’agissait de provocation, il n’en était rien (il faut se détendre les amis !). Les plaques exposées étaient de véritables commandes de familles, passées auprès de Mémograv qui a souhaité en faire profiter la profession. Une note d’humour qui a fait mouche !

Des nouveautés sur le configurateur

Parlons peu, parlons bien, Mémograv présentait aussi les derniers ajustements de son configurateur en ligne pour les plaques express. Celui-ci s’habille d’une nouvelle ergonomie permettant l’import de photos en direct, pour réaliser sur la plaque une photogravure ou une photo porcelaine. Auparavant apparaissait seulement l’emplacement matérialisé de la photo, aujourd’hui on peut la visualiser en direct, la bouger aisément, zoomer sur une personne en particulier… Le rendu est réaliste, tant dans la porcelaine que dans la photogravure, Mémograv colle donc aux attentes des familles.

Mémograv a été précurseur dans l’utilisation du numérique, puisque l’entreprise propose son configurateur en ligne depuis 2010, et a su s’adapter à ses clients et améliorer leur expérience en ligne. M. OLGIATI précisait par exemple que certaines pompes funèbres ne disposaient pas de fax. Un évolution « naturelle », celui-ci étant amené à disparaître progressivement. Qu’à cela ne tienne, Mémograv a mis en place « Valido » qui permet de valider la maquette de la plaque en ligne, et de passer sa commande en direct. Une amélioration nécessaire qui a l’avantage pour Mémograv de tout centraliser et d’offrir une réactivité optimale aux pompes funèbres et marbreries.