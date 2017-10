Monument funéraire original : la réponse de Funeral Concept

Dans la pensée collective, le cimetière est triste, sinistre… Pourtant une irréductible entreprise née il y a 5 ans a osé changé la donne en proposant un monument funéraire original.

L’acier : pour un monument funéraire original, et bien plus encore

Un coup d’œil sur la page Facebook de Funeral Concept, et l’on se croirait dans un autre pays ! « Couleur », « plus gai », « moins triste » sont les termes qui reviennent dans les commentaires des visiteurs de la page et des familles qui ont opté pour un monument funéraire original du catalogue de Funeral Concept.

Après les obsèques, la dernière demeure reste à tout jamais ancrée au cimetière. La sépulture et le deuil sont liés, et les familles actuelles se sont rapprochées de leurs défunts, pas seulement pour entretenir leur tombe, mais en ayant besoin de bien plus.

L’originalité, la matière et le design apportent une autre dimension aux monuments de la marque. Un beau produit illustrant les idées de Funeral Concept, c’est la stèle arbre. Plus qu’un symbole de vie, c’est une stèle qui permet une véritable interaction entre la tombe et la famille du défunt.

Comme en témoigne la photo de une, les familles ne se rendent plus au cimetière pour s’y recueillir sans bouger devant la tombe. La stèle de Funeral Concept leur permet un rapprochement, constaté avec les enfants notamment. Les proches du défunt y déposent régulièrement des témoignages : petit mots, dessins… accrochés aux branches de l’arbre. Anniversaires, Noël, pensée du jour, sont autant un encouragement à vivre le cimetière – et le monument funéraire – autrement, qu’une véritable aide au deuil.

Plus de 1000 pierres tombales Funeral Concept posées en France

Le bouche à oreille a fait son œuvre pour la société vendéenne. Leur site internet et les photos des monuments funéraires originaux de Funeral Concept offrent une véritable alternative aux familles qui ne veulent pas de granit, ou qui souhaitent simplement un monument funéraire original pour leur proche.

Emilien, chargé des relations avec les professionnels le confirme : un monument Funeral Concept dans un cimetière, et d’autres demandes locales affluent très vite.

La fabrication complète s’effectue en France, un impératif pour l’entreprise qui lui permet non seulement de contrôler la qualité de toute la chaîne de fabrication, mais aussi de proposer des délais de livraison imbattables : 10 à 15 jours pour un monument funéraire, sous 48 heures pour les stèles.

Dans le funéraire, ne dit-on pas que l’on travaille avant tout pour les familles ? Du côté des professionnels, 150 distributeurs ont compris et adhéré à l’idée qu’il est bien temps de faire vivre le cimetière autrement, et n’hésitent plus à proposer et exposer les monuments de Funeral Concept.

Si l’entreprise fonctionne aujourd’hui, c’est parce qu’elle a su répondre aux attentes de nombreuses de ces familles, et est devenue un moteur supplémentaire de réussite pour les distributeurs de la marque qui offrent une image positive et moderne du funéraire.

FUNERAL CONCEPT

9 RUE DES HERBIERS

85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU

contact@funeral-concept.fr – https://www.funeral-concept.fr/

Tél : 02.53.07.39.07

Quelques avis sur Funeral Concept :

Cec D Concept original et moderne ! Pouvant s’adapter à un côté traditionnel comme à un côté plus personnalisé : magnifiques réalisations ! Enfin de la couleur dans nos cimetières ! Nous permettant peut-être de faire nos deuils moins tristement

Angelique Je trouve important de changer l’apparence des lieux où reposent nos chers disparus, apposer un peu de couleur pour donner un peu de vie là où il n’y en a plus. J’adore votre concept et j’espère reposer sous vos créations ….

Mary V Je trouve ça vraiment très beau je trouve que ça donne vraiment un côté moins triste moins sombre dans les cimetières j’espère qu’un jour votre concept se développera un peu partout en France .

Sindy F Je trouve ça très joli alors que d’habitude j’ai beaucoup de mal à regarder un cimetière, ma maman aurait adoré !! continuez !

Laetitia L Je trouve ça super joli chaque défunt serait représenté

Cela pourrait aider certaines personnes à venir plus facilement.

Un endroit tellement triste