Ne vous inquiétez pas, je suis juste en deuil, un endeuillé de Noël

J’ai déjà écrit à de nombreuses reprises sur le deuil. De même j’ai déjà rapporté des témoignages de personnes endeuillées. On explique souvent comment s’y prendre avec les endeuillés, comme s’ils avaient une maladie contagieuse. Et bien pour une fois, si on se mettait de l’autre côté ? Des endeuillés expliquent le mode d’emploi à ceux » qui vont bien » en ces fêtes de Noël.

« Je suis endeuillé, pas malade. Ou peut-être si malade, mais en tout cas, je ne suis pas contagieux. Que ça soit pour moi ou pour vous, Noël va bien arriver. Ma mère est décédée cette année dès suite d’un cancer. Elle n’avait que 53 ans. Ma mère adorait Noël et elle aurait détesté que je ne décore pas la maison. Je n’ai plus de parents, mais j’ai des enfants. Je vais fêter Noël pour eux aussi. Le chagrin ne s’arrête pas, mais la vie non plus. »

« Ma sœur est morte dans un accident de voiture, par un chauffard qui avait trop bu. Pour moi les fêtes de l’année c’est surtout des gens qui vont rentrer trop alcoolisés chez eux. Ma vie s’est arrêtée ce jour là. Noël n’a plus vraiment de sens, mais le reste des jours non plus. Je vois les regards en coin, les sourires maladroits. Et j’ai envie de vous prendre dans les bras, je sais que vous ne savez ni quoi faire, ni quoi dire. Et je ne sais pas quoi faire non plus ! Ni avec moi, ni avec vous. Alors ne vous en faites pas, parfois je parlerai parfois non et parfois même je pleurerai ».

« J’ai fait une fausse couche il y a deux ans…le jour de Noël. Mais j’ai accouché cette année d’un adorable petit garçon au début du mois de décembre, il n’a que quelques jours. Ça n’empêche pas, ça n’efface pas le chagrin, la douleur, mais ça commence à cicatriser. Il y a deux ans c’était le pire Noël de ma vie, et cette année ça sera sans doute le meilleur. Il ne faut jamais perdre espoir. »

« Ma mère est morte d’une crise cardiaque et…mon père est mort quelques semaines après. J’ai donc perdu mes deux parents cette année. A quoi va ressembler Noel sans eux. Tous les ans, nous fêtions Noël chez eux. J’ai 4 frères et sœurs. Nous avons décidé de fêter Noel chez eux, la maison sera probablement vendue l’an prochain. Mais pour l’instant, c’est toujours un peu d’eux qui sera là cette année. Noël pour nous ? Un hommage et des souvenirs d’enfance. »

» Je suis condamné. Voilà c’est dit. Comme tout le monde vous allez me dire. Oui, sauf que moi, ça ira sans doute un peu plus vite que vous. « Condamné », ça fait très série B. Ça vous choque ? Vous ne devriez pas, je vais mourir dans quelques semaines, peut-être même que je ne passerai pas Noël. Mais je ne vais pas m’étendre là dessus, si ça se trouve demain je vais mourir en tombant dans les escaliers, dans un tragique accident de voiture. C’est pas la mort qui choque. La mort est notre seule certitude, pourquoi diable sommes-nous si étonnés lorsqu’on nous annonce que nous allons y passer ? «

« J’ai perdu mon frère. En fait pas je ne l’ai pas vraiment perdu, je sais où il est, et je vais lui rendre visite au cimetière toutes les semaines. Mon frère est déjà d’un cancer.Oui on meurt encore de cette saloperie aujourd’hui en 2017. Il souffrait tellement à la fin que même si je suis déchirée à l’idée que je ne le reverrai plus, je suis aussi soulagée qu’il ne souffre plus. Noël ? On va le fêter bien sur, avec nos enfants, et mes neveux, ma belle-soeur. On va être heureux et on va voir les yeux des enfants s’illuminer quand même, rien que pour ça, c’est important. Il aurait adoré ça. Et puis vous aussi je suis sure que vous avez souffert cette année, même si c’est pas un décès, ça peut être n’importe quel deuil, un emploi, une peine de coeur. Qui a le droit de juger de la souffrance de quelqu’un ? Passez tous de bonnes fêtes et profitez de vos proches. »