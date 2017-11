Devant la recrudescence des sociétés qui interviennent pour du nettoyage après décès, le Groupe N.A.D, à travers son président Julien MARTEL tient à communiquer sur son entreprise et ses activités et les aberrations que l’ont peut lire sur la toile ou autres supports.

Nettoyage après décès : pas de place pour l’improvisation !

Avant de démarrer son activité début 2017, M. MARTEL a étudié la concurrence en France et ses recherches se sont avérées édifiantes. Beaucoup d’entre elles qui se disaient « spécialisées » dans le nettoyage après décès n’étaient spécialisées que dans le nettoyage industriel et autres, et renvoyaient en fait pour la plus part vers des entreprises de sous-traitance qui ne font que du nettoyage dit visuel ou de surface.

Le Groupe N.A.D tient à rappeler que les matières biologiques retrouvées dans les logements ne sont pas à prendre à la légère et peuvent constituer des sources bactériennes à l’avenir.

C’est pour cela que l’entreprise familiale met en œuvre des contrôles rigoureux non seulement pour le nettoyage mais aussi pour la désinfection des pièces. L’amateurisme n’a pas sa place dans ce métier délicat et M. MARTEL souhaite préciser que la méfiance est de mise devant les déclarations de certaines sociétés. Il note par exemple régulièrement que des sociétés sont « habilitées pour des réquisitions » de nettoyage après décès, réquisitions qui n’existent pas pour cette activité. Il a également vérifié auprès de juristes l’existence légale des « certificats de désinfection », qui eux aussi, n’ont aucune valeur juridique.

Un protocole précis et un gage de qualité

Le matériel de l’entreprise est digne des séries d’Hollywood : appareil de spectre lumineux pour repérer les dépôts de matières biologiques jusqu’aux plus petits ; appareil de désinfection des sols utilisé dans les hôpitaux… Le bio-nettoyage et la désinfection des surfaces par voir aérienne (D.S.V.A) est effectué selon la NF T72-281.

Le groupe N.A.D est l’une des seules (probablement LA seule) entreprises à disposer d’un laboratoire au sein de ses locaux. Le but ? Analyser les prélèvements effectués avant et après leur passage, pour s’assurer que leur travail de désinfection est bel et bien terminé. Le laboratoire leur sert également de « terrain de jeux » dans lequel les salariés ont la possibilité de reproduire et d’étudier des mises en situation, de mettre en œuvre et de pallier à d’éventuelles difficultés rencontrées en situation réelle.

C’est grâce à toute cette expertise et cette minutie que le Groupe N.A.D s’est vu devenir partenaire de la région Grand Est via l’aide que celle-ci lui a apporté, un gage de qualité de service jamais obtenu dans la profession.

Son président est clair, il ne fait pas de nettoyage dit visuel ou encore de surface : il nettoie le visible et l’invisible. S’il est nécessaire de démonter des lames de parquet ou toutes autres choses : il le fera, et remettra les pièces en état après le passage de l’entreprise.

Le Groupe N.A.D a minutieusement choisi ses produits et le matériel utilisé afin d’éliminer les éventuelles souches bactériennes résistantes. L’entreprise a également mis en place des protocoles de traçabilité pour la D.S.V.A, D.V.A (Désinfection par Voie Aérienne) ou encore pour les DASRI, et souligne que ceux-ci sont éliminés via les filières agrées.

Un partenariat intelligent avec les pompes funèbres

Si aujourd’hui beaucoup de familles le contacte directement, le Groupe N.A.D tient à rappeler aux professionnels du funéraire que son activité leur est utile dans les moments où les familles font face à un décès difficile. Suicide, découverte de corps après plusieurs jours ou semaines, laissent des traces physiques et psychologiques. Tout comme l’on ne proposerait pas aux familles d’effectuer elles-mêmes certaines démarches liées aux obsèques, le nettoyage après décès est à considérer de la même manière.

M. MARTEL était un confrère puisqu’il travaillait également dans les pompes funèbres, il sait donc comment s’adresser aux familles en deuil. « On ne connaît jamais le passif du défunt, mais certaines réponses peuvent aider à procéder au nettoyage », et la délicatesse est de mise précise t-il.

L’entreprise intervient dans toute la France et a pour objectif d’ouvrir une agence dans chaque région pour diminuer le temps d’intervention.

Groupe N.A.D

8 rue de la commanderie

68240 KAYSERSBERG

Acceuil téléphonique du lundi au vendredi de 09H à 12H et de 13H à 17H.

03.89.270.967 – www.groupenad.fr