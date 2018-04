Nomination de Jean Ruellan au Comité Exécutif d’OGF

Jean Ruellan prend la tête de la Direction Marketing et Développement et intègre le Comité Exécutif d’OGF qui comporte maintenant 6 membres. Il y rejoint le Directeur des ressources humaines, le Secrétaire Général, le Directeur Général Délégué en charge de l’administration et des finances, la Directrice financière et le Président-directeur général.

Cette nouvelle entité regroupe l’offre et l’image commerciale, la communication avec la nomination récente de Camille Soustra, Ie digital et la communication omnicanal, la relation client et les études, la veille concurrentielle et la stratégie opérationnelle, la prévoyance, les partenariats et les grands comptes.

Jean Ruellan est entré dans Ie Groupe en 1995 comme assistant funéraire stagiaire, il a été Ie premier collaborateur du groupe à obtenir un MBA de services funéraires dans le cadre d’un cursus universitaire international. Fin connaisseur de l’entreprise, de ses métiers et des enjeux de l’évolution du secteur en particulier dans l’émergence du digital et de ses relais de croissance.

Son parcours professionnel démontre, encore une fois, les possibilités offertes par OGF en terme d’évolution de carrière, de promotion et de mobilité.

À PROPOS DE OGF

Le Groupe OGF est le leader français des services funéraires. Fort de plus de 170 ans d’expérience, il accompagne les familles à travers des enseignes de renom (PFG, Roblot, Henri de Borniol, Dignité Funéraire). Pour ce faire, le Groupe propose un savoir-faire 100% made in France regroupant un ensemble de solutions allant des services de pompes funèbres à la gestion de crématoriums, de la production de cercueils à la pose de monuments funéraires, des contrats de prévoyance à l’accompagnement après obsèques.

Chiffres clés du Groupe OGF au 1er avril 2017

■ 625 millions d’euros de chiffre d’affaires

■ Plus de 122 000 obsèques organisées

■ Plus de 1 100 agences partout en France (sous les enseignes PFG, Roblot, Henri de Borniol ou des marques locales sous le label Dignité Funéraire)

■ 6 400 collaborateurs

■ 558 maisons funéraires

■ 72 crématoriums, dont 6 construction (soit la moitié du parc privé français)

■ Plus de 400 000 contrats de prévoyance en portefeuille

■ 31 000 nouveaux contrats de prévoyance

■ Près de 140 000 cercueils produits

■ Plus de 14 000 monuments posés dans les cimetières français

■ 50 000 familles qui répondent aux enquêtes de satisfaction du Groupe avec un

taux global de recommandation de 97 %.