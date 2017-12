Obsèques Andrée Sarkozy, anarchie morgue, Abénex…au menu du réveil funéraire du mardi 19 décembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mardi 19 décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Vétéran

Lev Lipovitch, citoyen d’honneur de Khabarovsk (Extrême-Orient russe), qui est décédé dans sa 101e année, avait pris part à quatre conflits majeurs du XXe siècle: la guerre d’Hiver, la Grande Guerre patriotique, la guerre contre le Japon militariste (1945) et la guerre de Corée (1950-1953).

Obsèques Andrée Sarkozy

Ce lundi 18 décembre, l’ancien chef de l’Etat Nicolas Sarkozy a fait ses adieux à sa maman Andrée, décédée la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 92 ans. Elle était hospitalisée depuis de longues semaines à l’hôpital Percy lorsqu’elle a rendu l’âme.

Colère

En Allemagne, l’ambiance est au recueillement mais aussi aux critiques contre l’État, 365 jours après l’attaque au camion bélier dans un marché de Noël, à Berlin.

Ils disent non au crématorium

La commune nouvelle de Loire-Authion souhaite implanter un crématorium dans la zone d’activités Anjou Actiparc à Corné. Certains s’y opposent, comme Daniel Landais, de l’association CAPE (Corné Air Pur Environnement). Samedi 9 décembre, une délégation de 9 membres de l’association a rencontré le commissaire enquêteur Huguette Halligon en charge de l’enquête publique sur le projet du crématorium. « Elle nous a reçus pour nous écouter et prendre note de nos observations. Nous lui avons remis nos interrogations et doléances et une partie de la pétition papier signée qui circule. Je tiens à préciser que nous ne sommes pas contre le projet de crématorium en lui-même mais contre son implantation prévue sur le site de la zone d’activités », explique Daniel Landais.

Nouvel espace cinéraire

Chasseneuil-du-Poitou : Cimetière. Un espace cinéraire dans le nouveau cimetière sera mis en service dans le courant du 1 semestre 2018. A terme (fin 2020), cet espace comprendra un jardin du souvenir, trois columbariums pouvant recevoir les urnes, vingt-cinq cavurnes ainsi qu’un espace de recueillement pour les familles et les visiteurs. Les tarifs d’une case d’un columbarium, pouvant contenir 2 urnes seront de 250€ pour une durée de 15 ans et de 500€ pour une durée de 30 ans. Les tarifs d’une cavurne seront de 300€ pour 15 ans et de 600€ pour une durée de 30 ans.

Nouvelles d’ailleurs

Le gouvernement du Bénin a décidé de mettre fin à l’anarchie qui règne dans le secteur des morgues en République du Bénin. Les acteurs du secteur réunis en séminaire le mardi 12 Décembre à Lokossa ont adopté un proposition de décret qui sera soumis au Chef de l’Etat . De l’atelier de validation de Lokossa, on peut retenir plusieurs recommandations, à lire en détails ici.

Abénex

Abénex annonce la clôture de la levée de son cinquième fonds au-dessus de ses objectifs : le véhicule Abénex V atteint 425 ME par rapport à un objectif initial de 350 ME. Environ 40% du fonds Abénex V est déjà investi. Comme pour les fonds précédents, Abénex V peut investir en tant qu’actionnaire majoritaire comme pour Hygeco acquis auprès d’un groupe industriel néerlandais ou comme partenaire minoritaire associé à des fondateurs comme son investissement récent dans Premista

Adjugé

La dépouille d’un «Mammuthus primigenius», plus gros mammifère terrestre de tous les temps, a été adjugée 548.250 euros ce samedi à Lyon. Pesant plus d’une demi-tonne, elle a été achetée par un chef d’entreprise strasbourgeois dont la société a pour logo un mammouth.

Enquête après une macabre découverte

Le cadavre d’une femme âgée de plus d’une cinquantaine d’années a été découvert, démembré, samedi midi dans le Bois de Boulogne (Paris XVIe). C’est vers 12 heures, allée de la Reine-Marguerite que ce corps en morceaux a été trouvé par un promeneur dans les broussailles sans être enveloppé. Les forces de l’ordre étaient sur place en début d’après-midi pour procéder aux premières constatations.

Cruel appât

​La vision cruelle d’un veau, aux trois quarts dévoré et attaché par une patte… C’est la traumatisante vision qu’assurent avoir rencontrée des randonneurs dimanche, en empruntant le chemin à l’ubac de la plaine de Caille, un endroit peu fréquenté par ces températures hivernales de – 15°. Lire aussi : David Poisson, Faith No More... au menu du réveil funéraire du mardi 14 novembre 2017 Suicide La star de la K-pop sud-coréenne, Kim Jong-Hyun, est décédée lundi peu avoir été retrouvée en état d’inconscience dans un hôtel à Séoul, dans ce qui paraît être un suicide.

Funico

C’est avec plaisir que j’ai retrouvé Jérôme HEGO à son stand FUNICO lors du Salon Funéraire Paris Le Bourget 2017. Un stand qui n’a pas désempli durant les trois jours de cette édition. Fort de son succès, au stand FUNICO nous retrouvions les classiques qui font la pérennité de l’entreprise mais aussi de belles nouveautés et surprises. Petit tour de stand.

Mémograv

Mémograv a marqué sur le salon. Pour cette occasion spéciale, l’entreprise a fait graver à nouveau toutes les plaques originales commandées par les pompes funèbres et marbreries.

