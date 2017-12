Obsèques de Johnny Hallyday du coté des pompes funèbres

Hier, samedi 9 décembre, nous avons pu vivre un enterrement historique en France. Rien que ça ? Oui, L’hommage populaire pour Johnny Hallyday a réuni près d’1 million de personnes, ainsi que ses fidèles amis, sa famille, les hommes et femmes politique de ce pays. Ce sont les Pompes funèbres Jaboin et Alliance Funéraire qui étaient en charge de la cérémonie. Une limousine Binz et un cercueil blanc sont les éléments que vous, professionnels avez le plus regardés. Que retenir de la cérémonie d’hier ? On fait le point

1 million de personnes pour cet hommage populaire

Que l’on soit fan de Johnny ou non il faut bien reconnaître que c’était une très belle cérémonie remplie d’émotion. Des personnes de toute la France se sont réunies à Paris aux différents endroits de passage du cercueil de Johnny Hallyday pour lui rendre un dernier hommage. Une foule qui aurait pu donner du fil à retordre à la sécurité et qui pourtant est restée très disciplinée, l’émotion l’a emportée. Pas un bruit à l’arrivée du cercueil de Johnny devant l’église de la Madeleine, seul le nom de « Johnny » est scandé dans l’assemblée au moment du discours d’Emmanuel Macron. Durant les deux heures de cérémonie, pas un mot, pas un bruit, uniquement des larmes sur les joues de l’assemblée réunie là. Et c’est sous les applaudissements de la foule que le cercueil de Johnny a été accompagné lors de sa sortie de l’église.

Une cérémonie pleine d’émotion

Tout était hors cadre, rien de ce que l’on a vu hier avait déjà eu lieu. Un hommage populaire et un discours d’Emmanuel Macron d’une justesse qui a touché la famille et toutes les personnes rassemblées là. Un mélange très fin et subtil entre une cérémonie religieuse pour le catholique qu’était la star du Rock et une cérémonie laïque en laquelle chacun a pu se reconnaître. Encore une fois, que l’on soit fan du chanteur ou non, on ne peut qu’être touché par l’ensemble des discours qui se sont enchainés. Jean Reno entre autre, à ému par le rythme de la lecture du poème de Prévert. Le poème était choisi par les filles du chanteur. Son ami Patrick Bruel, touchant et visiblement très ému. Une cérémonie qui a réuni toutes les familles ; ex femme de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Nathalie Baye, et les enfants de familles recomposées, mais également toute la famille politique. Emmanuel et Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni Sarkozy, amis de la star, ainsi que François Hollande qui est venu avec Julie Gayet ( loin de vouloir tomber dans Closer il faut noter que cette dernière n’était pas présente la veille aux obsèques de Jean d’Ormesson aux Invalides, puisque la cérémonie était davantage protocolaire, ce qui montre que cet hommage populaire cassait un peu les codes )

Polémique ique, ique

La polémique fait profondément partie de l’ADN du funéraire, pas une semaine ne se passe sans que des insultes fusent entre des individus qui font, par ailleurs, le même métier, c’est tout à fait formidable. Dernière en date, hier. « Limousine pas assez classe », « porteurs catastrophiques », « cercueil qui tangue », « jupe mal mise » « Henri de Borniol aurait fait mieux ». Aïe. Le comble pour le funéraire : si cela avait été Henri de Borniol on aurait dit « toujours les mêmes et pourquoi pas un indépendant ? » et là, un indépendant pour un enterrement historique et il faut quand même y trouver à redire, comme je dis…c’est quand même formidable. Est ce qu’Henri de Borniol aurait fait mieux ? et ben je vais vous dire un secret : on en sait rien ! Par définition le conditionnel est le temps de l’incertain, sinon il faut demander à la médium de la dernière fois qui a dit que Johnny était bien arrivé là où il est. Ce qui est certain c’est qu’ils ont fait le travail, sur des escaliers raides et devant des milliers de personnes. Que si le cercueil tanguait à L’Église c’est parce que tout le monde a voulu le toucher lors de sa sortie, et si la Bénédiction n’était pas réglée comme du papier à musique c’est parce qu’avoir Emmanuel Macron, Jean Reno, et comme ça des célébrités pendant une demi heure autour d’un cercueil avec un groupe de musiciens à la guitare et à l’harmonica derrière, et qui réunit 1 million de personnes dans la rue, ça n’est pas le genre de Bénédiction qui arrive tous les jours, sans oublier la sécurité et le service du protocole de l’Élysée.

Le protocole

Ahhh le pro-to-cole. Alors oui, vous êtes des professionnels du funéraire, et j’ai été profondément fière de vous voir toute la journée commenter des posts sur l’exactitude de ce qui « aurait dû être » parce que vous avez l’œil, parce que vous faites consciencieusement votre travail. Mais : Est ce que c’est ça qui était important hier ? Est ce que c’est un protocole au millimètre près ? À obsèques exceptionnelles, conditions exceptionnelles et justement, toutes ces petites nuances ont donné une proximité avec la cérémonie. C’est un cercueil blanc, pour un homme d’âge mur et un rockeur, c’est des ex femmes réunies, c’est des personnes venues de tous les horizons et toutes catégories sociales. L’hommage populaire, c’est la mixité. Parce qu’il faut le dire il n’y a pas eu de crime de lèse-majesté. Le cercueil ne s’est pas retrouvé par terre, personne n’a été écrasé par la limousine Binz et surtout, tout le monde a pu se recueillir, et c’est en cela qu’on juge la réussite d’une cérémonie, par la réaction des proches.

« Nous aurons pour nous l’éternité

Dans le bleu de toute l’immensité

Dans le ciel, plus de problèmes »



C’est un mal français de vouloir systématiquement comparer. Une Binz et pas une Pilato ou un Rivaud, et alors ? est ce que ça veut dire que Pilato est moins bien ? non et nous le savons tous. Un indépendant et pas H2B ou OGF ou Funecap, et alors ? Et si on disait juste merci aux pompes funèbres Jaboin et à Alliance Funéraire pour avoir fait le travail parce que je vous assure que dans 10, 15, 20 ans on ne souviendra absolument pas de la Bénédiction en revanche nous nous souviendrons de l’émotion suscitée ce jour là. On se souviendra de M, de Yodelice, Yarol Poupaud et Robin Le Mesurier. On se souviendra de l’Hymne à l’amour, de Je te promets et de l’Ave Maria. On se souviendra des centaines de motards. On se souviendra tous de ce qu’on faisait en décembre 2017.

Franz-Olivier Giesbert a résumé hier cette cérémonie d’hommage par une phrase que je trouve tout à fait appropriée ici « La France se divise parfois, mais se réunit souvent »