Obsèques de Johnny Hallyday, entre lassitude et voyeurisme

Johnny Hallyday, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans, depuis plus de 24 heures le web s’affole, les médias enchainent les éditions spéciales, les directs et les rétrospectives sur sa carrière.

L’Élysée a précisé que le président, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se rendraient aux obsèques de la star. Les dernières modalités de la cérémonie doivent encore être réglées mais la cérémonie d’hommage devrait avoir lieu samedi en l’église de la Madeleine à Paris. Le cortège funéraire devrait descendre les Champs-Élysées, avec un passage place de la Concorde.

Vicky et Laura (et d’autres) nous ont fait part de leur lassitude face à l’avalanche d’articles sur le sujet. Funéraire-Info en a fait deux, un sur le décès de la star et l’autre sur le très beau témoignage de Laetitia suite au décès de son époux. Le reste c’est des partages d’articles de presse, tous les médias ne relayant que cela.

Le déroulement des obsèques de Johnny Hallyday, les questions sont nombreuses

La maison Henri de Borniol, structure de «prestige et de tradition», filiale haut de gamme d’OGF, leader français des pompes funèbres a t’elle été choisi?

Réponse : Ce n’est pas OGF qui serait sur ce convoi

La préfecture de Police de Paris pilotera t’elle les cérémonies, les enjeux de sécurité et de gestion de la foule seront ils très importants ?

Réponse: Cet hommage devrait mobiliser un grand nombre de forces de sécurité en raison du grand nombre de fans attendus pour saluer la mémoire de l’interprète de Que je t’aime, Quelque chose de Tennessee ou Allumer le feu. Pas moins de 10 escadrons de gendarmerie mobile et 9 compagnies de CRS seront déployés, en renfort des policiers en uniformes dès prévus.

Funérarium ou domicile?

Réponse : La dépouille de Johnny a été transportée au funérarium du Mont-Valérien, à Suresnes dans les Hauts-de-Seine.

Limousine ou Hummer Hearse pour transporter la dépouille pendant la descente des champs Élysée?

Cercueil américain ou boite en pin?

Safebalm ou formol? En espérant que le thanatopracteur n’avait pas trop le trac devant le défunt.

Réponse: Une thanatopractrice parisienne aurait effectué les soins de Johnny Hallyday

Emmanuel Macron aux obsèques de Johnny Hallyday?

Réponse: Hommage samedi à Johnny Hallyday: « brève intervention » de Macron à la Madeleine à Paris

Hells Angels, Bikers ou garde républicaine pour escorter le cortège?

Obsèques religieuses ou Civiles

Réponse: La cérémonie religieuse en mémoire de Johnny Hallyday devrait se tenir le 9 décembre 2017 à partir de 11 heures à la Madeleine, dans le 8e arrondissement de Paris

Hommage national au stade de France ou sous la tour Eiffel pour que les fans puissent dire « au revoir » à leur idole? Minute de silence dans les écoles?

Réponse: La maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce qu’un hommage sera rendu à Johnny Hallyday ce week-end sur la Tour Eiffel et sur la salle de concert de Paris-Bercy. Le message « Merci Johnny » sera projeté sur la Tour Eiffel et il sera également visible sur la façade de l’AccordHotels Arena.

« Il a été convenu entre la famille, les proches de Johnny Hallyday et la présidence de la République que dans le cadre de cet hommage populaire, le convoi funéraire partira de l’Arc de Triomphe, puis descendra les Champs-Elysées jusqu’à la place de la Concorde avant de se rendre à l’église de la Madeleine pour un office religieux. Les musiciens de Johnny Hallyday l’accompagneront musicalement. Le président de la République prendra brièvement la parole pendant la cérémonie. »

Le cortège s’arrêtera place de la Concorde. Le cercueil de la star sera ensuite conduit à l’église de la Madeleine derrière un cortège d’une soixantaine de proches, parmi lesquels Laeticia Hallyday.

Inhumation ou crémation après la cérémonie religieuse?

Si inhumation, Marnes-la-Coquette, Père Lachaise ou Montmartre avec ou sans une Harley Davidson?

Réponse: Johnny Hallyday sera inhumé à Saint-Barthelemy dans les Antilles

Des fans vont-ils se suicider de douleur?

Photos volés ou selfie de Johnny Hallyday sur son lit de mort vont elles apparaitre?

Qui sera présent ou absent à la cérémonie, en particulier Sylvie Vartan, Élisabeth Étienne, Nathalie Baye, Adeline Blondieau ? Sans oublier les peoples et politiques ?

Quelles seront les audiences des chaines de télévision pendant la retransmission en direct de l’événement?

Sa sépulture va-t-elle devenir un lieu de mémoire comme pour Claude François?

Vidéo des obsèques de Claude François en 1978

Les questions sont nombreuses et nous allons tenter de suivre cela au plus près et pour ceux qui souhaitent échapper au matraquage, une seule solution, mettre son téléphone en mode avion pendant quelques jours (mais nous relayons également toutes autres informations telles que l’hommage national aux Invalides pour Jean d’Omersson demain) et faire bonne figure le 24 décembre quand vous trouverez l’intégrale de Johnny Hallyday sous le sapin…