Occuper les enfants pendant les vacances de la Toussaint

Ça y est, nous y sommes. Le changement d’heure qui arrive, les toiles d’araignée dans le brouillard, le taux de sucre qui augmente considérablement. Nul doute, nous débutons bientôt les vacances de la Toussaint. Pour vous, pompes funèbres et autres professionnels du funéraire, cela veut dire, beaucoup de travail. Mais pour vous, parents pompes funèbres et autres parents professionnels du funéraire, cela veut dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup, de travail et trouver des solutions pour occuper vos enfants pendant les vacances de la Toussaint.

Heureusement avec un minimum de créativité, – ou de fainéantise ça marche aussi-, certains loisirs entrent parfaitement dans la composition du secteur. Allez…parce que moi aussi j’ai mes propres stratégies je veux bien vous donner quelques idées.

Les films d’animation

Nous avons, bien sur, une bonne partie des films de Tim Burton, en tête L’étrange Noel de M. Jack, Sweeney Todd, Edward aux mains d’argent, et bien sur les Noces Funèbres. Dans les plus récents de Tim Burton sur ce sujet, on trouvera également Frankenweenie, l’histoire de Frankenstein version chien. Toujours tristement coloré, toujours musicalement délicieux. Coraline d’Henri Selick raconte l’histoire d’une jeune fille dans un monde parallèle imaginaire avec ses macabres secrets.

Un peu septique je m’étais pourtant laissée tenter, sans regret, par Paranorman, un petit garçon prénommé Norman peut voir les morts et discuter avec eux. Il tente d’empêcher la destruction de la ville par le fantôme d’une sorcière qui n’est en réalité qu’une petite fille – là je fais du spoiler- qui est aussi incomprise que lui.

Pour les plus petits il reste les classiques, type Casper, ça marche toujours et puis cela rend nostalgique les plus grands.

Dans les films d’animation que je plussoie mais que je ne conseille qu’à partir de la jeune adolescence, il y a le Magasin des Suicides par Patrice Leconte issu du livre du même nom dont j’ai consacré un article entier. Synopsis : Imaginez une ville où les gens n’ont plus goût à rien, au point que la boutique la plus florissante est celle où on vend poisons et cordes pour se pendre. Mais la patronne vient d’accoucher d’un enfant qui est la joie de vivre incarnée. Au magasin des suicides, le ver est dans le fruit…

Un délice macabre, à regarder sans modération et avec beaucoup de sourire.

Nous sommes d’accord les films d’animation étaient la solution numéro, celle de facilité, ou la solution finale une fois que l’on a épuisé les autres.

Il nous reste pourtant les loisirs créatifs. Il y a un an, j’ai acheté à ma fille un carnet de coloriage mandala tête de mort sur fond de fête des morts au Mexique. De quoi occuper un petit moment et de voir la magie du résultat. Modèles à télécharger en 2.3 secondes sur internet.

L’origami

Ça sauve de tout, tout le temps. Ça nous fait nous arracher les cheveux, un peu, aussi, mais surtout ça nous oblige à ralentir la cadence dans un monde qui va vite. En forme de cercueil, de chauve souris, ça ne sont pas les modèles qui manquent.

Et si tout ça ne vous suffit pas, vous pouvez toujours passer aux loisirs créatifs modèle géant. Personnellement petite, je passais beaucoup de temps au magasin de fleurs de mes parents, quelques tiges, un peu de mousse et le tour est joué. Cela stimule la création et l’imagination de jouer aux grands et je ne vous parle même pas de jouer avec la machines à impression pour les rubans…

Les citrouilles d’Halloween

Cette année le vacances arrivent un samedi et non pas un mercredi comme l’an dernier, et quelques jours avant le fameux 31 octobre. D’années en années, cette tradition venue d’outre-Atlantique, prend de l’ampleur en tête de gondole des supermarchés. Remarquez que, si aux États-Unis, l’on se déguise comme nous à carnaval, en France en revanche, nous ne gardons que le côté effrayant du truc. Allez comprendre. Une ineptie selon moi puisqu’il faut envoyer ses enfants le soir, dans le noir, frapper aux portes d’inconnus, manger tout un tas de bonbons qui viennent d’on ne sait où et acheter un déguisement à seulement un mois et demi de Noël, qui va déjà ravager notre compte épargne maiiiiiiis bon.. Les citrouilles disais-je une activité, plutôt ludique, et utile si vous utilisez l’intérieur de vos potirons pour vos soupes automnales. Vous trouverez de merveilleux modèles sur internet, et notamment sur Pinterest, et des tutos à n’en plus finir sur youtube y compris pour ceux qui n’ont pas de citrouilles. De quoi occuper petits et grands un bon moment.

Le Feu Follet

J’adore prononcer ce mot là, et je crois que si j’aime autant regarder le dessin animé Rebelle, c’est pour le feu follet. Même si pour nous, adultes, la magie est levée depuis longtemps, il n’en reste pas moins teinté d’un certain mystère, et pour les enfants, cela reste du domaine du surnaturel. Le feu follet reste une simple manifestation de lumière qui ressemble à une petite flamme. Dans l’imaginaire, le feu follet représente les âmes errantes qui viennent hanter les lieux.- forêts et cimetières la plupart du temps. En réalité, un feu follet, qui apparait seulement quelques secondes est une manifestation de l’émanation du méthane à partir de la décomposition ( pour faire simple, mais ça mériterait un autre article). Entre les corps ayant reçus des soins de conversation et les cercueils hermétiques, les feux follets se font rares, mais dans certains endroits, l’on aime se balader dans les cimetières à la recherche des ces lumières froides. Une chasse au trésor macabre dans les allées du cimetière à la recherche des âmes enfuies, voilà une activité ludique, en plein air, qui a de quoi faire frissonner.