Près de 600 maisons funéraires, 76 crématoriums en exploitation et en construction, plus de 400 000 contrats de prévoyance en portefeuille : OGF conserve haut la main sa place de première entreprise funéraire de France. Avec plus de 170 ans d’existence, la doyenne des entreprises funéraires française, n’a de cesse de grandir, de s’engager, de s’améliorer.

OGF, en chiffres

Le leader des services funéraires en France est présent à travers les marques PFG, Roblot, Henri de Borniol et Dignité Funéraire. Des enseignes qui regroupent 6 483 collaborateurs, et plus 1 100 points de vente. Le Groupe OGF affiche une dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires record de 625 millions d’euros pour l’exercice clos au 31 mars 2017.

Le Groupe mène une politique de croissance qui a lui a permis d’acquérir plus de 70 enseignes depuis 2008. Le rachat de Serenium, n°3 du marché, et l’intégration de 109 agences au cours de l’exercice 2016/2017, ainsi que 71 maisons funéraires et 19 crématoriums permet à OGF d’asseoir sa position nationale tout en amplifiant son maillage en France.

L’engagement vert

A l’heure où les familles sont de plus en plus soucieuses de l’origine de fabrication des produits achetés, et de leurs impacts environnementaux, OGF répond présent.

Soucieuse des problématiques environnementales, OGF, premier producteur de cercueil français a investi dans des technologies de pointes pour rendre ses usines vertes.

La fabrication des cercueils est 100% française, et se déroule dans les usines de Reyrieux (Ain) et de Jussey (Haute-Saône). Les quelques 140 000 cercueils qui sortent des usines chaques années proviennent d’essences de bois nationales à 99%, et sont issues de filières éco-certifiées qui permet au groupe de se prévaloir du Label PEFC.

Le site de production de Jussey, a récemment été doté de trois chaudières écologiques qui permettent au site une totale autonomie énergétique et qui est autoalimentée par les déchets de bois secs et de copeaux produits par l’usine.

Les efforts entreprit par le Groupe OGF ont permis une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 2475 tonnes (comparé à 2011), sur l’ensemble de ses activités.

L’engagement humain

Dans la droite lignée des valeurs que le groupe OGF véhicule : écoute, accompagnement et respect des familles, la Fondation PFG soutient de nombreuses associations.

En 2016, le Groupe s’engage aux côtés de l’association Passeur de mots, Passeur d’histoires®, qui permet aux personnes gravement malades de faire le récit de leur vie, retranscrit ensuite dans une biographie et qui pourra être transmis aux générations suivantes. L’association rejoint les nombreuses autres qui s’engagent auprès des familles endeuillées comme Vivre Son Deuil et JALMLV.

La Fondation d’entreprise PFG contribue activement au reboisement des forêts françaises en finançant notamment des opérations pédagogiques en lien avec les élèves de maisons familiales rurales, dans la logique de son engagement environnemental.

L’engagement auprès des collaborateurs et des familles

Plusieurs millions d’euros ont été investis dans les usines de fabrication des cercueils d’OGF pour moderniser et améliorer la chaîne de fabrication et les conditions de travail des 200 collaborateurs.

Le réseau a fait l’objet de grands changements au sein des infrastructures, afin d’améliorer l’accueil des familles et l’environnement des collaborateurs du Groupe. 378 agences, 414 maisons funéraires et 37 crématoriums ont été repensés pour offrir un cadre contemporain et apaisant, allant dans le sens d’une nouvelle image du funéraire.

OGF est également entrain de renouveler sa flotte de véhicules funéraires.

Le Groupe a également étayé ses offres de services, et permet aux familles de profiter des sites web de PFG et de Dignité Funéraire pour l’entretien et le fleurissement de sépultures, l’achat et la livraison de fleurs naturelles directement au cimetière, et d’un configurateur de monuments funéraire en ligne.

Résolument tourné vers l’avenir, le Groupe affirme son expertise et son engagement sur l’ensemble des activités liées au funéraire, des services de pompes funèbres à la gestion de crématoriums, de la production de cercueils à la pose de monuments funéraires, des contrats de prévoyance à l’accompagnement après obsèques.

Le site du Groupe : http://www.ogf.fr/