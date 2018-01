Depuis 20 ans, la société qui a anticipé le devenir des métaux issus de la crémation grâce à ses fondateurs Jan Gabriëls et Ruud Verberne (médecin en chirurgie orthopédique et expert en recyclage), ne cesse de se développer.

www.funeraire-info.fr/orthomethals-recyclage-caritatif-des-metaux-issus-de-la-cremation-108380/ ... See MoreSee Less

Orthomethals, « recyclage caritatif » des métaux issus de la crémation funeraire-info.fr Orthometals collecte et recycle les métaux issus de la crémation. Une partie de ses bénéfices va aux crématoriums qui les reversent à des associations