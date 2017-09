A l’ère de la personnalisation dans le funéraire : sur qui compter ?

Nous le martelons : les obsèques, la marbrerie, en fait le funéraire d’aujourd’hui est personnalisé. Ce qui a changé votre façon de travailler, mais aussi la façon des familles de vous considérer.

Vous êtes bien plus qu’un nom de poste

Du temps que les moins de cinquante ans ne peuvent pas connaître, le funéraire était différent. Les pompes funèbres étaient les entreprises contactées en pensant « logistique » : transport et préparation du corps, mise en terre, merci, au revoir. Il en était de même pour les marbriers : faîtes-moi un monument là, un truc comme le voisin, merci bien. C’est à peine exagéré : l’Eglise ou le responsable religieux se chargeait de la cérémonie, le marbrier était un ouvrier dans un sens quelque peu péjoratif. Le funéraire n’était pas le même.

Le fait est qu’aujourd’hui, les pompes funèbres et marbreries sont chargées d’une mission qui, aux yeux des familles, est bien plus importante. La cérémonie d’obsèques est un dernier hommage, elle doit non seulement ressembler au défunt mais aussi se dérouler sans le moindre accroc. Le marbrier ne peut plus uniquement proposer un catalogue de 3 modèles mais doit poser LA dernière demeure, personnalisée aussi.

La formation dans le funéraire a suivi, et c’est une bonne chose. Mais elle ne suffit presque pas face à la polyvalence de métiers qu’exigent désormais les familles.

Les pompes funèbres doivent être à la fois « organisatrices d’évènement » tout en étant presque juristes car leur habilitation préfectorale est en jeu, et la moindre erreur peut leur coûter cher. Leur connaissance de la psychologie va de pair avec une écoute qui saura transformer une demande en une prestation satisfaisante pour la famille. Elles doivent proposer du personnel apte à écrire un hommage imaginatif, personnalisé, et à parler en public. Faire des paris sur les produits innovants qui plairont, se transformant en fins commerciaux. Tenir leur site internet à jour, se transformant en rédacteur-web, et s’improvisant publicitaire.

Les marbriers font avec des machines qui sont de plus en plus informatisées, exigeant une connaissance des outils qui est allée très vite. Leurs monuments ne sont plus seulement « à choisir », ils sont modifiables. Eux aussi, jonglent avec la psychologie, le commercial, les réglementations, la communication…

Nous sommes en plein dans l’ère de la personnalisation dans le funéraire, une ère qui n’est pas près de s’arrêter.

Personnalisation dans le funéraire : être à la page est indispensable

Vous l’avez compris, les familles n’attendent plus de vous que vous soyez un « simple » travailleur du funéraire, vous êtes bien plus que ça. Et parce que les familles attendent de vous que vous soyez capable de répondre à l’ensemble de ces compétences, vous devez vous engager à les satisfaire.

A l’heure où internet a poussé le bouche à oreille à mettre un pied dans la tombe, la réputation d’une entreprise funéraire court plus vite que son ombre.

L’attente des familles a changé en même temps que la personnalisation dans le funéraire est arrivée.

Lorsqu’une famille veut que sa plaque en granit fasse 21,2 x 34,8 cm, ne doutez pas du fait qu’elle se munira d’un mètre pour le vérifier. Elle aussi, connaît de mieux en mieux ses droits, et elle ne manquera pas de vous faire remarquer le moindre problème.

En ce sens, les fournisseurs du funéraire ont suivi l’évolution, les Granits Michel Maffre ou l’entreprise Funérarts proposent des outils de personnalisation en ligne qui collent au plus près de la réalité du terrain.

Du côté des entreprises, il faut suivre : les formations, les remises à niveaux ne sont et ne seront jamais de trop. L’investissement aussi : logiciels, gravure laser… seront vite rentabilisés.

Il y a un avantage et un inconvénient, qui sont liés, à ces nouvelles demandes de personnalisation : pour du personnalisé, les familles sont prêtes à mettre le prix. En revanche, en cas de problème, n’espérez pas voir votre paiement.

Avec qui compter

Pour répondre à toutes ces exigences, mieux vaut être bien entouré. Cela passe par le personnel, personnel qualifié, de confiance, avec qui vous faites équipe. Par les fournisseurs : qui proposent des produits de qualité que vous proposez à vos familles en toute confiance. Par votre communication qui met en avant vos atouts. Par votre comptable qui est au plus près de vous. Vos confrères, avec qui vous entretenez des relations cordiales vous permettant de faire face en cas de pépin. Et bien sûr, par vos conditions générales de vente.

