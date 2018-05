Pétition contre le crématorium de la Villette …l’actualité du 17 mai

Pétition contre le crématorium de la Villette …l’actualité du jeudi 17 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du jeudi 17 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Toulouse, un cadavre sur leur balcon

Les occupants d’un appartement de Toulouse ont découvert, horrifiés, le corps sans vie d’une femme sur leur balcon en se levant lundi. La police a ouvert une enquête et privilégie la thèse du suicide. La victime habitait au sixième étage du même immeuble, en plein centre-ville.

Aix : des ossements retrouvés sur un chantier en centre-ville

Un crâne et des dents ont été trouvés. Ils sont actuellement en cours d’analyse à l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, pour datation notamment

Rapt du cercueil de Charlot

17 mai 1978 : le jour où le cercueil de Charlot est retrouvé après avoir été kidnappé

Après 77 jours de cavale, les deux apprentis ravisseurs ont été arrêtés et Charlot a regagné son caveau de Corsier-sur-Vevey.

Second crématorium de Paris

Deux pétitions ont été lancées par des collectifs d’habitants contre le projet de crématorium de la Porte de la Villette.

Ça chauffe pour le crématorium. Des collectifs d’habitants de Pantin ont lancé deux pétitions, rassemblant environ 400 signatures, contre le projet de « parc funéraire » et son crématorium de la ville de Paris, Porte de la Villette.

Non au crématorium de la Porte de la Villette (Pétition)

À l’attention de Madame Anne Hidalgo, maire et des Élus de la ville de Paris

Pour la deuxième fois en un an, la ville de Paris impose sur le site du passage et du square Forceval un aménagement sans aucune concertation avec les premiers concernés, les habitants du quartier des Quatre Chemins à Pantin et de ses alentours.

Résultat : la cohabitation absurde et indécente d’un crématorium et d’une plateforme logistique à vélo sur un espace vert, un des très rares à relier Paris et sa banlieue en circulation douce.

Un crématorium dans le XIXème arrondissement

Le second crématorium de la capitale (après celui du Père Lachaise, qui va bientôt fêter ses 140 ans) devrait s’installer porte de la Villette, square Forceval donnant sur la porte de la Villette (XIXe), entre le Paris Event Center et quasiment sous le boulevard périphérique, l’ouverture est prévue en 2022. Manifestement les écologistes et les élus du XIXe ne sont pas très chauds.