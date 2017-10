PF Duluard, Torture animale, Aquamation…au menu du réveil funéraire du mercredi 18 octobre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du mercredi 18 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

« Pépé »

Triste nouvelle pour les fans de la série En famille. L’ac­teur Bernard Chéron est décédé à l’âge de 86 ans. Le comé­dien incar­nait le person­nage de Fernand, le père de Brigitte et arrière-grand-père, donc, des enfants de la famille Kerve­lec dans le programme de M6.

Mort d’une étudiante française à Liège

Louise Lavergne a été retrouvée morte la semaine dernière. Derrière son meurtre, une erreur de traitement qui bouleverse l’opinion publique, elle avait 24 ans. La semaine dernière, son corps poignardé est retrouvé dans sa résidence. Le meurtrier présumé, son voisin, un homme de 54 ans, est interpellé le lendemain. Il était connu des services de police pour des faits de viols. Louise avait déjà alerté les services de police sur les comportements de ce violeur récidiviste.

« La Belle Angèle »

Un marin a trouvé la mort lors de l’échouement du vieux gréement La Belle Angèle, sur l’île de la Croix devant l’Aber Wrac’h (Finistère), le mardi 17 octobre en fin de nuit. Il avait quitté Saint-Malo dimanche matin pour rallier Pont-Aven avec sept personnes à son bord.

Yambo Ouologuem

L’écrivain malien est mort dimanche à l’âge de 77 ans, selon une annonce faite par sa famille. Son roman « Le devoir de violence » avait obtenu le prix Renaudot en 1968, une première pour un auteur africain. Il avait également publié « Lettre à la France nègre », réquisitoire contre la France et « les clichés racistes ».

Asepsie

Dans le contexte funéraire, ce mot est couramment utilisé pour désigner une préparation minimale de la dépouille en vue de la mettre en présence du public ou avant qu’elle ne soit placée dans son contenant de crémation en vue de la disposition finale. Malgré sa signification – et contrairement à l’embaumement (ou la thanatopraxie) -, l’asepsie ne constitue pas des traitements de conservation des tissus en vue de différer la décomposition de la dépouille, mais signifie plutôt un traitement de surface uniquement destiné à nettoyer ou désinfecter la peau et les cheveux.

Torture animale

Le cadavre d’un chien calciné a été retrouvé au hameau de Thorigny qui dépend de la commune de Lehaucourt. Le corps de l’animal calciné porte la marque de liens. Il a été abandonné en pleine nature. Une enquête va être ouverte par la gendarmerie.

Zombillénium

Il est le squelette le plus craquant du monde. Sirius, l’un des héros de Zombillénium, est à l’image de ce film d’animation familial et musical réalisé par Arthur de Pins et Alexis Ducord. Avec sa tenue à la Michael Jackson et ses ossements immaculés, ce charmeur doublé par Mat Bastard, leader du groupe Skip the Use, fait vibrer les aventures d’un parc d’attractions peuplé de gentils monstres découverts aux festivals de Cannes et d’Annecy.

Aquamation

Plonger un être cher dans un bain de soude caustique pour offrir à son corps une dissolution rapide et efficace : après la crémation, voici l’ « aquamation », une manière plus eco-friendly de faire disparaître les restes des morts. Le gouverneur californien Jerry Brown a adopté le 15 octobre un projet de loi pour autoriser la pratique

Pompes Funèbres Duluard

Âgé de 62 ans, Jean-Luc Duluard est décédé lundi soir d’un accident domestique. Habitant à Montabon près de Château-du-Loir, Jean-Luc Duluard était à la retraite depuis environ un an. Ce chef d’entreprise a fait prospérer la société éponyme créée par son père en 1964.

Les femmes dans le funéraire

Pour comprendre, quelle est la place des femmes dans le milieu du funéraire aujourd’hui, il faut remonter à l’histoire des femmes comme accompagnatrices des obsèques et du deuil. Nous verrons qu’à travers les époques son rôle diffère. Son émergence dans le milieu de l’entreprise et du funéraire arrive à un point de rupture au carrefour du milieu politique, cultuel, culturel, entrepreneurial et économique.