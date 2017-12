Philippe Gentil, nouveau Directeur Général du Vœu

Depuis le départ d’Olivier Girot, il n’y avait plus personne à la direction du Vœu, et puis samedi lors des obsèques de Johnny Hallyday, nous apercevons Philippe Gentil à l’entrée de l’Eglise. Coïncidence ? Et voilà que ce dernier prend la direction générale du Vœu.

Le Vœu, prévoyance, assistance, et proximité

Le Vœu c’est d’abord une structure de prévoyance obsèques et ce depuis 1975. Les contrats obsèques Le Vœu se veulent à la fois gages de prestations d’assistance mais aussi en totale adéquation avec le capital assuré. Dit plus simplement, pas de mauvaises surprises lorsque le contrat doit être ouvert au décès du souscripteur sur les prestations qu’il souhaitait.

Fape & Le Vœu

FAPE OBSEQUES s’est imposé comme le leader de la distribution de contrats Obsèques par le biais d’opérateurs funéraires. Avec plus de 2 000 entreprises de pompes funèbres partenaires, FAPE OBSEQUES met à leur disposition des produits performants et des services innovants qui font la différence.

F.A.P.E : Formation, Accompagnement, Proximité, Écoute.

La structure même du VŒU met à disposition de ses partenaires trois pôles de compétences : la délégation de convois, la formation et la prévoyance. Entre accompagnement des familles endeuillées, montée en compétence de ses partenaires et contrats Obsèques adaptés, LE VŒU offre une réponse globale et adaptée aux acteurs d’un marché en pleine mutation.

Institut des Métiers du Funéraire, le pole formation du Vœu

Vous les connaissiez sous le nom d’IFFPF, l’institut de formation change de nom pour devenir l’institut des métiers du funéraire. Depuis 1995, l’institut accompagne chaque année les futurs collaborateurs des entreprises funéraires dans leur démarche de formation professionnelle. Avec près de 30 formations par an réparties sur la France entière. La gamme de formation est complète et couvre l’ensemble des thématiques liées au funéraire.

Philippe Gentil, directeur général du Vœu

S’il y a bien une personne incontournable dans le milieu du funéraire c’est Philippe Gentil. A 52 ans, Philippe Gentil possède un parcours riche d’expériences dans les hautes sphères des pompes funèbres. De San Francisco à la lyonnaise des eaux (alors propriétaire des Pompes Funèbres Générales) Philippe Gentil est entré dans le milieu funéraire par ce biais au moment du rachat par Service Corporation International. En 2002 il quitte le groupe puis après un passage chez Roc’Eclerc, crée avec deux investisseurs une société d’investissement dans les pompes funèbres, et c’est comme cela que nait Funecap. D’ailleurs pour beaucoup d’entres vous, le nom de Philippe Gentil résonne en vous comme Funecap et pourtant fort de son expérience et de sa curiosité sans limite, le voilà arrivé à la tête du Vœu. Nous lui souhaitons la Bienvenue.