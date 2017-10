Philippe Vecchi, Sahar Dofdaa…au menu du réveil funéraire du jeudi 26 octobre 2017

Au centre de ces funérailles royales se trouve cet incroyable crématorium doré. Véritable palais à neuf tours, il a coûté pas moins de 30 millions de dollars (25 millions d’euros) et mobilisé pour sa conception des myriades d’architectes, de designers et d’artisans.

Saint-Cloud et Garches rejoignent le syndicat intercommunal chargé de gérer les équipements funéraires, qui compte désormais 101 communes.

Pour répondre à la demande, le crématorium qui vient d’être mis aux normes, sera en travaux en 2019 pour aménager une deuxième salle de cérémonie. Soixante-deux crémations lors de son année d’ouverture en 1989, et 1.163 l’année dernière : sans aucun doute la crémation a fait du chemin dans les esprits des Deux-Sévriens. Et en particulier des Niortais, qui à 42 % l’an passé, ont fait ce choix pour leur ultime voyage.

Vous allez dire « elle parle souvent de suicide celle-là », comme ici, ou encore ici, et vous n’auriez pas tort. Le suicide est un véritable fléau. Il y a quelques jours j’ai assisté à ce qu’on appelle, un « appel au secours » via les réseaux sociaux. Voilà pourquoi je viens vous parler aujourd’hui du suicide sur les réseaux sociaux, le mal du XXIème s.

