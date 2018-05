Pierre Bellemare, Cercueil Nike, cimetière…l’actualité du 28 mai 2018

Pierre Bellemare, Cercueil Nike, cimetière…l’actualité du lundi 28 mai 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du lundi 28 mai 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Mort de Pierre Bellemare

Il était le plus grand conteur de l’histoire de la radio et de la télévision. Pierre Bellemare, qui a longtemps officié sur Europe 1, est mort à l’âge de 88 ans, samedi à Paris.

Depuis 65 ans, la voix chaude et grave de Pierre Bellemare réjouissait les auditeurs et les téléspectateurs. Cette voix, qui rendait chaque histoire captivante, s’est éteinte samedi à l’hôpital Foch à Paris. Pierre Bellemare avait 88 ans. Il était affaibli depuis depuis plusieurs semaines. La date des obsèques de Pierre Bellemare et de son inhumation n’est pas connue.

Chronique judiciaire

Stephan Turk est jugé à partir du 28 mai devant la cour d’assises des Alpes-Maritimes pour meurtre. Ce bijoutier niçois avait abattu l’un de ses deux braqueurs, le 11 septembre 2013. Ce braquage avait relancé, à l’époque, le débat sur la légitime défense. Le bijoutier avait reçu un large soutien sur les réseaux sociaux.

Le spationaute américain Alan Bean est mort

Le spationaute Alan Bean, le quatrième homme à avoir marché sur la Lune, est mort samedi 26 mai dans le sud des Etats-Unis quelques semaines après être brusquement tombé malade, a annoncé sa famille dans un communiqué diffusé par la NASA.Cet ancien pilote d’essai dans la marine américaine, devenu peintre après avoir quitté en 1981, pour prendre sa retraite, l’agence spatiale américaine, s’est éteint à Houston, au Texas, à l’âge de 86 ans.

Un héros sans-papiers a sauvé un petit garçon suspendu dans le vide

Son geste a suscité l’admiration de tous. Samedi soir, alors qu’il se rendait dans un restaurant pour assister à la finale de la ligue des Champions, Mamoudou Gassama a sauvé un garçonnet suspendu dans le vide au quatrième étage d’un immeuble de la rue Marx Dormoy, dans le 18e arrondissement de Paris. Tel l’homme araignée, le jeune homme est passé avec une agilité impressionnante de balcon en balcon jusqu’à saisir l’enfant et le faire passer de l’autre côté de la balustrade.

Photos: le cimetière de Saint-Remi à Reims et ses mystères

La fouille du cimetière découvert au pied de Saint-Remi à Reims révèle peu à peu ses secrets. Mais les archéologues n’en sont encore qu’au tout début.

Memorial Day 2018

Au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, l’hommage aux soldats tombés pour la liberté Dimanche 27 mai 2018 au cimetière américain de Colleville-sur-Mer, les autorités civiles, associatives et militaires ont rendu hommages aux soldats US tombés pour la liberté.

France: une balade gourmande au cimetière du Père-Lachaise choque des élus

Le « printemps des cimetières » a été organisé samedi 26 mai à Paris. Un événement avec des ballades, des visites guidées et même des petits concerts dans les plus grands cimetières de la capitale. Parmi les événements les plus insolites mis en place par la mairie de Paris : une balade gourmande au Père-Lachaise, qui a choqué certains, notamment des élus.

Enterrement en grande pompe? Ce cercueil Nike Air Max 95 vous promet un enterrement des plus stylés

Aussi glauque que cela puisse paraître, il est désormais possible d’être enterré dans un cercueil Nike Air Max 95. Oui oui, vous avez bien lu. C’est l’artiste Paa Joe qui est à l’initiative de ce cercueil hors du commun. Paa Joe est très connu au Ghana. Et on comprend pourquoi. En effet, il réalise des cercueils toujours plus insolites les uns que les autres. Un lion, une savate, un walkman : on peut vous enterrer dans ce que vous souhaitez. Et il a même pensé aux fans de sneakers ! L’homme a réalisé un cercueil en forme de Nike Air Max. Vous savez, c’est la basket la plus célèbre de la marque Nike. Dans la vidéo, vous pourrez découvrir cette boite exceptionnelle. En tout cas, ça change des cercueils classiques vernis.

AMBULANCES ET POMPES FUNÈBRES ARNOULD BOURBON

Avec cinq sites dédiés au transport en ambulance et, à ce jour, quatre magasins de pompes funèbres, cette entreprise ne cesse de se développer. D’ici l’été, un nouveau complexe funéraire ouvrira à Mattaincourt. Comme elle a bien grandi la petite entreprise de Saint-Nabord qui, en 1997, se chargeait uniquement des transports en ambulance. Huit salariés y travaillaient alors. Ils sont aujourd’hui une cinquantaine répartis entre les différents sites vosgiens du Val d’Ajol, Arches, Épinal et Mirecourt et ceux spécialement dédiés aux pompes funèbres. En effet, la société Arnould-Bourbon c’est, en plus, depuis le début des années 2000, spécialisée dans l’accompagnement de l’organisation des obsèques. Le premier funérarium ouvert à Saint-Nabord a rapidement été suivi de magasins funéraires à Mirecourt, Pouxeux, puis Eloyes. Et bientôt, d’ici l’été, un nouveau complexe funéraire ouvrira à Mattaincourt. Ce funérarium disposera de trois salons aux cloisons amovibles transformables en salle de cérémonie et aptes à accueillir toutes les célébrations quelle que soit la religion. L’entreprise Ambulances et pompes funèbres Arnould Bourbon, forte de sa riche expérience, travaille en effet dans l’écoute et la bienveillance pour entourer avec le plus grand professionnalisme les familles en deuil. L’accueil se veut familial et compréhensif afin de proposer des prestations à tarifs raisonnables. Cette société est d’ailleurs la seule dans les Vosges à adhérer au Choix funéraire, premier réseau de Pompes funèbres indépendant en France, gage de sérieux et de respect.

La société Arnould Bourbon c’est aussi un service de transport d’ambulance, de Samu et de VSL qui prend en charge vos transports médicaux ou non avec des ambulanciers expérimentés à l’écoute des besoins et du bien-être des personnes transportées.

Rencontre avec Jonathan Fourneaux Chef de convoi funéraire au Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération tourangelle.

C’est un grand sourire qui vous accueille d’abord. Grand comme le bonhomme. Du haut de ses 1m90, Jonathan Fourneaux, 30 ans, vous parle de son métier comme il l’exerce, avec simplicité et implication.Aux Pompes Funèbres Intercommunales de l’agglomération tourangelle depuis 2 ans, celui qui vous explique qu’il n’avait aucune connaissance du milieu funéraire avant d’être embauché, a tout appris ici. D’abord en formation bien sûr, puis dans son activité au quotidien.