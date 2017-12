Pilato : le Jaguar XF Grand Aurora, la star du Salon Funéraire Paris

PILATO est une entreprise familiale italienne, concepteur – constructeur de corbillards depuis 1963. Elle réalise de nombreux modèles limousines sur base Mercedes-Benz et Jaguar ainsi que des fourgons de cérémonies. Les corbillards sont personnalisés à la demande des clients à travers le monde. L’entreprise PILATO était bien évidemment présente au Salon Funéraire Paris, le Bourget 2017 et a mis à l’honneur le modèle Jaguar XF Grand Aurora.

NOUVELLE ETOILE CHEZ PILATO !

La nouvelle E Classe arrive ! Pour la première fois de conception 100% Pilato,

cette nouvelle Mercedes repousse encore un peu plus les limites…

Nous avons dû attendre quelques mois pour son passage et aujourd’hui elle est arrivée ! « Polaris » L’étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse, le guide pour chaque batelier ou passeur.Polaris se montre dans toute sa beauté et son élégance, ses brillantes lignes fascinent dans tous les détails.Vous ne pouvez pas ajouter d’autres mots… Polaris est venu pour vous guider en version 5 places homologuées ! Présentation complète à suivre prochainement…

Prestance et élégance au Salon Funéraire

Bien sur l’entreprise PILATO était présente au Salon Funéraire, un stand immaculé où la présence d’un seul véhicule suffisait à éclairer tout le salon. Lequel ? J’étais venue vous en parler ici, et c’est avec » le modèle Jaguar XF Grand Aurora le seul corbillard au monde homologué en 4 roues motrices livré dans une peinture grise bi-color ! « Son adaptabilité en toutes saisons fait de la nouvelle Jaguar votre alliée. Tout comme le GrandAurora »Quatre Places » le modèle compact de l’Aurora entre dans la lignée de ces véhicules à la finesse au raffinement et à l’élégance de Jaguar.

Un stand qui n’a pas désempli pendant les trois jours et les visiteurs étaient nombreux à prendre des photos. Les professionnels ont pu également nouer des partenariats solides avec l’entreprise PILATO qui avait d’ores et déjà quelques rendez-vous programmés.

Funéraire de France

Le salon était aussi l’occasion de célébrer autour avec les partenaires des moments de convivialité, comme ce fut le cas à la soirée partenaires Funéraire de France.

C’est autour d’un buffet à l’hôtel Mercure du Bourget que Michel Chazottes, Directeur de l’organisme national de contrôle Cofrac a convié les partenaires, clients et autres intervenants du funéraire. Belle initiative très conviviale en marge du Salon.

Les Antilles

Nouveau showroom pour Jaguar et Land Rover. Les deux marques premium sont désormais installées à proximité d’Autos GM, à la Galleria, précisément à la place de l’ancien garage Seat. Une installation inaugurée en grande pompe vendredi soir par les représentants du groupe Parfait et des deux marques. Retour en images sur cette soirée VIP. Félicitations à notre représentant en Martinique qui vous accueillera pour la garantie et le suivi de votre corbillard PILATO !

Charly Hennard

Charly Hennard équipe son entreprise d’un nouveau corbillard acquis chez PILATO ! Lorsque l’élégance italienne s’invite dans le Nord, cela donne un véhicule de prestige à disposition des familles. Une exclusivité sur le Valenciennois

L’image du jour

C’est l’arrivée de la dépouille de Johnny Hallyday à Saint Barth emmené par un corbillard PILATO (presque) de collection.

