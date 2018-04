Plus de 90 exposants à Funeral Expo à Bruxelles le 5 et 6 mai

Les 5 et 6 mai prochains, les bâtiments uniques de Tour&Taxis à Bruxelles seront aménagés pour devenir le lieu de rencontre par excellence du secteur des pompes funèbres. La première édition du salon professionnel international Funeral Expo for Professionals est un fait. Plus de 90 exposants venant de Belgique et d’ailleurs présenteront sur une surface brute de 7000 m² un large éventail de produits et de services innovants.

Un programme fort

Grâce à l’appui de fédérations professionnelles nationales et internationales, ce salon est également à même de proposer un solide programme du point du vue du contenu. Vous aurez la possibilité de découvrir bon nombre d’aspects en vous rendant aux différents stands informatifs, dans les espaces d’exposition ou encore en assistant à une ou à plusieurs conférences, notamment celles de l’observatrice de tendances, Nathalie Beckx. Les sujets et les horaires des conférences sont à consulter sur www.funeralexpo.be. Toutes les conférences sont entrée libre.

L’Union Royale des Fleuristes de Belgique, en collaboration avec les Floralies Gantoises, veillera à donner au salon des touches florales originales.

Vous êtes notre hôte

Le salon ne s’adresse pas aux seuls entrepreneurs de pompes funèbres, mais à tous les professionnels évoluant dans cet univers. Vos collaborateurs ou collègues sont donc également les bienvenus. Cela ne peut qu’amplifier la motivation et la passion pour la profession. En même temps, c’est aussi une opportunité pour ceux qui suivent encore une formation ou qui ont le projet de se lier professionnellement au secteur.

Événement festif

Le salon dispose d’un restaurant et d’une cafétéria conviviaux proposant aussi bien des repas avec tout ce qu’il faut, que des snacks légers. En plus de cela et pour inaugurer cette première édition de manière tout à fait festive, nous vous accueillons, ainsi que tous les autres visiteurs, en vous offrant un verre de bulles. L’entrée est libre sur présentation d’une invitation ou après enregistrement sur www.funeralexpo.be.

Funeral Expo for Professionals

Tour&Taxis, Avenue du Port 86c, 1000 Bruxelles

Samedi 5 et dimanche 6 mai 2018, de 10h à 18h

L’entrée est gratuite après enregistrement.

Plus d’informations sur www.funeralexpo.be