Pompes funèbres et marbrerie de l’Oise d’Antonio de Oliveira

Antonio De Oliveira est franchisé Roc Eclerc depuis 22 ans. Il y a 11 ans, il a décidé d’acheter un terrain pour y construire sa propre chambre funéraire. En 2006 Antonio fait partie de ces dirigeants bien dans son agence. La concurrence, il la connaît, les rachats, les nouvelles agences, il a tout connu et … il est toujours là, plus que jamais concentré sur son entreprise Pompes Funèbres et Marbrerie de l’Oise- PFMO- et sur les valeurs qu’il souhaite véhiculer.

Même si ça peut paraître un peu agaçant, avec les 7 pompes funèbres qui se sont installées autour de lui, Antonio en est persuadé « il y a du travail pour tout le monde ». Sa longévité est une force, il est de ces entreprises historiques que l’on trouve dans certaines villes de france

Ne pas s’éparpiller et se concentrer sur son travail a permis à l’entreprise PFMO d’atteindre une surface de 400 m2 de magasins, 200 m2 de chambre funéraire équipée de 10 frigos, et 4 salons.

La fidélité au cœur des Pompes Funèbres et Marbrerie de l’Oise

La fidélité est le maître mot d’Antonio, qu’il voue à la fois à ses employés, mais aussi à ses partenaires de qualité comme l’entreprise Bernier Probis avec laquelle il travaille depuis ses débuts, ainsi qu’avec la société Pilato.

La marbrerie, une activité à part entière en parfaite autonomie

5 personnes sont employées pour la marbrerie, dont le fils d’Antonio, qui, il l’espère reprendra cette entreprise familiale. Sableuse, machine de découpe, c’est aussi 40 monuments, 12 modèles de cavurnes. La découpe de semelles est assurée dans des délais imbattables. Tout est fait pour répondre aux familles dans les plus brefs délais en ayant une entreprise autonome.

Retrouvez ci après la présentation de l’entreprise d’Antonio De Olivera.

https://www.youtube.com/watch?v=-s589-N5jEw