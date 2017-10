Les pompes funèbres Grand Sud à Auterive sur la route du succès

Reprises il y a un an par Philippe et Laurence CRONIER, les pompes funèbres Grand Sud à Auterive ont aussi ouvert deux autres agences à Saverdun et Labarthe sur Lèze.

Rachat en 2016

Laurence et Philippe CRONIER étaient originaires de la Côte d’Azur avant de poser leurs valises à Auterive. Forts d’une expérience solide, Philippe a notamment été directeur des pompes funèbres publiques de la ville de Nice, ils décident de se lancer en reprenant les pompes funèbres Grand Sud à Auterive. Ils améliorent l’agence et la chambre funéraire pour recevoir les familles dans les meilleures conditions possibles.

Idéalement située au 106 route de Toulouse, les pompes funèbres Grand Sud sont facilement accessibles sur cette nationale passante reliant Toulouse à Pamiers. La chambre funéraire reculée dispose d’un cadre particulièrement calme pour accueillir les familles dans la tranquillité d’un espace entouré de verdure. Elle dispose de 2 salons où la décoration est étudiée de façon à être un endroit chaleureux qui favorise le recueillement, tout en permettant une bonne capacité d’accueil.

Des dirigeants tournés vers l’humain

L’accueil, l’écoute et l’accompagnement sont des valeurs chères à ces deux professionnels qui s’investissent auprès des familles pour l’organisation des obsèques. Ils interviennent sur un large secteur, prenant en charge toutes les démarches nécessaires aux funérailles.

Philippe dirige également un magasin dédié au cyclisme, attenant aux pompes funèbres. Commerçants dans l’âme, les dirigeants ont a cœur de proposer un choix très diversifié de plaques, compositions florales, vases et articles funéraires au meilleur prix. Leur mission passe également par la proposition de contrats obsèques afin d’organiser en avance ses funérailles.

Associées à un marbrier renommé, l’entreprise propose également la pose de monuments funéraires, caveaux et pierres tombales.

Afin de satisfaire toujours plus les familles, les pompes funèbres Grand Sud ont décidé d’ouvrir deux agences annexes à Labarthe sur Lèze, non loin du cimetière et à Saverdun (09) dans la rue principale.

A Saverdun, les propriétaires ont rencontré le Maire afin de lui faire part de leur projet d’installation. Les services funéraires manquaient à l’appel dans ces deux communes, et les propriétaires espèrent pouvoir créer des liens de confiance avec les habitants de ces 2 communes.

Pompes funèbres Grand Sud

– 106 Route de Toulouse, 31190 AUTERIVE

– 54 Rue Grande Rue, 09700 SAVERDUN

– Place Vincent Auriol, 31860 LABARTHE SUR LEZE

05 62 23 23 23

pompesfunebres-grandsud.fr

Interventions :

Auterive, Venerque, Le Vernet, Labarthe-sur-Lèze, Lagrâce-Dieu, Grazac, Puydaniel, Caujac, Cintegabelle, Roques-sur-Garonne, Portet-sur-Garonne, Saint-Léon, Toulouse, Noueilles, Auribail, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Beaumont-sur-Lèze, Miremont, Lagardelle-sur-Lèze …