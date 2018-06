Pompes funèbres MANGEL, cimetière, funérailles… L’actualité du 5 juin 2018

Pompes funèbres MANGEL, cimetière, funérailles… L’actualité du mardi 5 juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 5 juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Un cimetière retourné, des os éparpillés, la colère des habitants à Saint-Arcons-de-Barges. Des travaux d’aménagement sur l’ancien cimetière ont débuté il y a deux semaines à Saint-Arcons-de-Barges. De multiples ossements humains ont soudainement et logiquement refait surface provoquant la stupeur. Les gendarmes sont intervenus. Un ossuaire a été mis en place.

Une nouvelle vague orageuse va toucher la France ce lundi. Météo France a placé 15 départements en vigilance orange. De son côté, l’Eure, durement frappée lundi, est toujours en alerte pluie-inondation.

Faute de prêtres, les fidèles laïcs conduisent les funérailles

Des habitants tiennent eux-mêmes les funérailles pour remplacer des prêtres de moins en moins nombreux. Mais certaines familles pensent que l’enterrement a moins de valeur quand il est conduit par un laïc.

Dans la petite église en pierre grise de Loures-Barousse, les enterrements ne sont plus célébrés par le prêtre depuis un an. Des ennuis de santé et trop de clochers à couvrir (45 à lui tout seul) : il a fallu trouver une solution pour tenir les cérémonies dans ce village pyrénéen de 800 âmes. L’assemblée paroissiale de laïcs a résolu le problème. Six fidèles se sont réunis au sein du groupe funérailles, ils préparent et conduisent les enterrements. «On personnalise la cérémonie avec la famille, on programme le déroulé des obsèques, on choisit les textes, on en fait la lecture pendant les obsèques et on accompagne la famille après», explique Cathy Garcia qui gère l’équipe des laïcs, composée exclusivement de retraités.

Au Royaume-Uni, les plus pauvres n’ont pas le droit d’assister aux funérailles de leurs proches

Au Royaume-Uni, le coût moyen des obsèques avoisine les 4.500 euros (contre 2.632 euros en moyenne en France pour une inhumation) euros–une somme bien trop élevée pour les plus pauvres. Ainsi, les administrations locales proposent des «public health funerals», des services funéraires gratuits pour les personnes qui ne sont pas en mesure de payer.

Une journaliste s’est infiltrée au sein du conseil de Bracknell Forest (autorité unitaire faisant partie du comté de Berkshire) pour le quotidien britannique The Sunday Times. Cette dernière s’est présentée comme une proche d’une personne défunte bénéficiant du service de funérailles gratuits. Elle a découvert que les familles ayant recours au «public health funerals» n’ont pas le droit d’assister aux obsèques de leurs proches. D’après The Independent, qui relaye l’enquête, l’administration locale de Bracknell Forest n’informerait même pas les familles de la date de l’enterrement ou de la crémation.

La Réunion : sa carte Vitale pas à jour, il est refusé chez un médecin puis meurt

​A Saint-Louis, sur l’île de La Réunion, un homme de 33 ans s’est vu refuser l’accès au cabinet d’un médecin généraliste au motif que sa carte Vitale n’était pas à jour. Alors qu’il se plaignait d’une forte toux, il a succombé dans la journée d’une embolie pulmonaire.

Cela fait maintenant 3 ans que Laurence & Dylan dirigent l’entreprise des pompes funèbres suite au départ tragique de Gilles MANGEL.

Les ambulances DAVAL-MANGEL avaient été vendues 10 ans auparavant, elles ne sont pas gérées par Mr et Mme MANGEL.Un grand défi pour Laurence & Dylan :« Nous avons dû bouleverser notre vie afin de pouvoir nous consacrer pleinement au métier du funéraire. »Un choix éclairé puisqu’aujourd’hui, l’entreprise familiale a su se développer pour mettre l’accent sur la qualité des prestations et sur l’acquisition de formations qualifiantes du personnel