Pompes funèbres : Votre horoscope 2018 en exclusivité

Ce lundi, Funéraire-Info vous propose de jeter un coup d’œil à votre horoscope. La fin de l’année 2017 approche, il vaut mieux savoir ce qui vous attend en 2018. Attention cependant à ne pas tout prendre au pied de la lettre, notre voyante est en stage depuis quelques jours seulement…

L’horoscope des pompes funèbres 2018

Bélier ♈ 21 mars – 20 avril

A vouloir prendre la place de votre chef, vous allez vous retrouver dans un caveau.

Taureau ♉ 21 avril – 21 mai

Jeune diplômé conseiller funéraire d’une école inconnue, vous allez devoir encore attendre quelques années avant de trouver un travail en pompes funèbres.

Gémeaux ♊ 22 mai – 21 juin

Lors de votre prochaine réquisition sur un suicide SNCF, il manque un bras … Bon, ça va lui faire une belle jambe à votre défunt.

Cancer ♋ 22 juin – 22 juillet

Indépendant du funéraire et farouche opposant à la financiarisation du secteur vous allez vendre votre pompes funèbres à FUNECAP. Rhooo…

Lion ♌ 23 juillet – 22 août

Votre année balancera entre le franchement médiocre et le radicalement mauvais. Vous allez vous faire des cheveux blancs.

Vierge ♍ 23 août – 22 septembre

Vous attendez que l’amour frappe à la porte. Mais il est sans doute plus probable que ce soit le facteur avec un recommandé. La petite mort va attendre…

Balance ♎ 23 septembre – 22 octobre

Cette colère sourde qui vous ronge après un soin de conservation encore raté ne vous donne pas le droit d’immoler le thanatopracteur. Envisagez une table réfrigérante!

Scorpion ♏ 23 octobre – 22 novembre

Après avoir vu les dents de la mer, vous terminerez dévoré par un requin à Paris plage.

Sagittaire ♐ 23 novembre – 21 décembre

Risque de maux de tête passagers si votre femme désire un fusil de chasse pour son Noël.

Capricorne ♑ 22 décembre – 20 janvier

Signe de terre, les Capricorne font souvent de très bons croque-morts, voir même marbriers.

Verseau ♒ 21 janvier – 18 février

Votre meilleur ami a besoin d’une greffe de cœur, vous êtes parfaitement compatible pour ce don… votre générosité vous perdra !

Poisson ♓ 19 février – 20 mars

Un heureux événement à prévoir pendant cette année 2018 : la disparition tragique de votre supérieur, veinard(e), nouvelle responsabilité et augmentation de salaire en perspective…

L’illustration de cet article vous propose de découvrir les 3 mots qui résumeront votre année 2018, bonne chance!