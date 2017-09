Portes ouvertes chez Fimo, malgré la pluie, la bonne humeur !

Troisième édition le 8 septembre des portes ouvertes chez Fimo Funéraire. Le rendez-vous Fimo en fête est dorénavant bien ancré dans le paysage et marque la rentrée du secteur funéraire. Rodolphe Nicolas et sa charmante épouse ont acceuilli plus d’une centaine de personne pour faire visiter leurs locaux aux entrepreneurs de pompes funèbres venus de toute la France.

Portes ouvertes chez Fimo, pluie sur la tête et sourire sur les visages

Une édition marquée par le mauvais temps pour l’édition 2017 avec une pluie qui aurait pu décourager les plus téméraire a ce rendre à Lestiou, une petite commune située dans le département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire. Mais la bonne humeur de Rodolphe, la qualité des animations, le dîner, l’orchestre, la soirée dansante et la visite du site on fait oublier pluie et vent et permis à tous de partager un moment de convivialité.

Chez les pros

Benjamin Rivaud, infatigable était présent avec une limousine Ford pour montrer aux entrepreneurs de pompes funèbres présents la nécessité de s’équiper de ce type de véhicule pour se démarquer de la concurrence et rendre un service de qualité novateur aux familles endeuillés.

Les équipes de Funéplus étaient présentes avec Antony Fallourd et Christophe Blanchard, les adhérents du groupement de l’Ouest de la France étant présent en nombre chez Fimo Funéraire, qui est fournisseur référencé de Funéplus. A noter aussi la présence des pompes funèbres Douardenaise avec Sandra et son mari, venu en presque voisin.

Une soirée bien arrosée, mais avec modération

Malgré la pluie cette première escapade de l’année scolaire en province m’a irrésistiblement fait penser à la chanson de Michel Delpech, « Le loir et cher » et en particulier « Chaque fois que je m’arrête dans le Loir et Cher – Ils ne m’laissent plus partir de chez eux », la bonne humeur communicative de nos hôtes et des convives, ne gêne personne ni de marcher dans la boue et de dîner avec nous !

Connaître Fimo funéraire

FIMO est le spécialiste de l’outillage de la marbrerie et des pompes funèbres. FIMO situé dans le Loir et Cher, 18 rue du port au vin 41500 AVARAY entre ORLEANS et TOURS

Nous vous accueillons et vous renseignons du lundi au vendredi de 7 h00 à 19 h ainsi que le samedi de 8 h 00 à 18 h 00

Téléphone : 02 44 84 20 12 Par fax : 02 76 01 33 86

http://www.fimonicolas.com/

Mail : info@fimonicolas.com

Fort d’une expérience de plus de 8 ans, FIMO a sélectionné pour vous une large gamme d’outils professionnels parmi les meilleures marques du marché et évidement au meilleur prix !

Vous trouverez également sur la boutique en ligne tous les consommables, accessoires et pièces détachées des marques professionnelles dont vous aurez besoin.

Présent au Salon funéraire Paris 2017 sur le stand D69