Près 50 % des seniors souhaitent organiser eux-mêmes leurs obsèques

Paris, le 3 avril 2018 – Alors que 40% des seniors ont déjà souscrit un contrat de prévoyance ou prévoient de le faire, OGF fait le point sur les choix des seniors en matière de contrat de prévoyance. A l’occasion du Salon des Seniors, OGF, responsable de la gestion de 400 000 contrats de prévoyance, s’appuie sur une étude menée par Kantar et sa propre base de contrats pour comprendre le comportement des seniors vis-à-vis des obsèques et dégager des tendances de long terme.

Les femmes plus prévoyantes que les hommes

Les femmes s’organisent davantage que les hommes. Les seniors déclarant avoir souscrit un contrat de prévoyance sont majoritairement des femmes (59%) bien que de plus en plus d’hommes s’y intéressent (seulement 38% en 2012 contre 41% en 2017).

On constate que l’âge moyen de souscription d’un contrat de prévoyance est de 66 ans. Plus les seniors avancent dans l’âge, plus ils sont prévoyants. En effet, 20% des 50-59 ans déclarent avoir souscrit un contrat contre 41% chez les 70 ans et plus.

Les classes sociales les moins favorisées souscrivent plus de contrats de prévoyance. En effet, parmi les seniors ayant déjà contracté un contrat de prévoyance, 21% sont issus des CSP- soit plus du double par rapport aux seniors issus des CSP + (seulement 10%). Cette organisation traduit une volonté des seniors d’alléger la charge financière que représenteraient leurs obsèques pour leurs proches.

Les seniors se tournent vers les pompes funèbres pour des prestations plus personnalisées

Pour souscrire un contrat de prévoyance, les seniors se tournent spontanément vers leurs interlocuteurs du quotidien. 46% des répondants déclarent ainsi avoir souscrit un contrat prévoyance obsèques auprès de leur assurance et 39% auprès de leur banque. Ces chiffres s’expliquent principalement par le lien entretenu entre les banquiers/assureurs et leurs clients qu’ils côtoient régulièrement. De plus, le lien avec les obsèques est psychologiquement moins présent.

Pourtant, les assureurs/banquiers proposent le plus souvent des contrats financiers alors que les pompes funèbres permettent aux seniors d’organiser et personnaliser leurs obsèques, s’assurant ainsi que leurs volontés seront respectées et évitant de faire peser ces choix sur leurs proches. Ainsi, 96% des contrats de prévoyance d’OGF sont souscrits en prestations, c’est-à-dire qu’ils sont assortis des volontés du clients (nature et cérémonie des obsèques).

Le choix des seniors en matière de rite funéraire reflète les nouvelles tendances sociétales

La nature des obsèques a profondément évolué ces dernières décennies : alors que la crémation représentait 1% des obsèques en 1980, elle représentait 46,2% des intentions exprimées dans les contrats de prévoyance en 2012 et déjà 54% en 2017. Cette tendance lourde s’explique naturellement par le manque de place croissant des cimetières mais reflète également une évolution sociétale importante qui irrigue tous les domaines : le détachement progressif du matériel.

Les choix des seniors en matière de pratique religieuse évolue peu : si 37% choisissent une cérémonie civile, 63% des seniors préfèrent une cérémonie religieuse (versus 70% en 2012). Parmi ceux qui choisissent la crémation, 47% des seniors optent pour une cérémonie religieuse.

Méthodologie :

Une étude réalisée par Kantar TNS pour PFG par questionnaires en face à face du 23 au 27 mars 2017 auprès d’un échantillon de 917 hommes et femmes de 50 ans et plus représentatifs de la population française (hors départements 07, 09, 20, 43, 48, et 84 dans lesquels PFG n’est pas présent). La représentativité est assurée par la

méthode des quotas (sexe, âge, PCS du chef de famille).

OGF dispose de 400 000 contrats de prévoyance qu’il propose depuis 1976.

À propos d’OGF :

Le Groupe OGF est le leader français des services funéraires. Fort de plus de 170 ans d’expérience, il accompagne les familles à travers des enseignes de renom (PFG, Roblot, Henri de Borniol, Dignité Funéraire). Pour ce faire, le Groupe propose un savoir-faire 100% made in France regroupant un ensemble de solutions allant des services de pompes funèbres à la gestion de crématoriums, de la production de cercueils à la pose de monuments funéraires, des contrats de prévoyance à l’accompagnement après obsèques.

