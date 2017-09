Prise en charge des obsèques pour les indigents : qui fait quoi ?

N'oubliez pas de poster vos photos et d'aller liker la page de Culture du Souvenir ... See MoreSee Less

Jeu concours fleurissement et entretien de sépultures On tente aujourd’hui et ce pendant plusieurs jours de vous faire gagner un formule complète qu’est celle-ci :« L'offre comprend 4 passages dans l'année ( 4 entretiens complets + 4 fleurissements) à définir à la souscription.Les entretiens complets comprennent:- Lavage- Brossage- Rinçage- Séchage- LustragePour le fleurissement, je laisse le choix entre des plantes fleuries ou des compositions florales. »Qui est concerné ? Tous les Orléanais ainsi que sa région dans un rayon de 30 km, mais aussi Blois et Chartes et la Région Parisienne.Pour participer il suffit de poster sur notre page Facebook, une photo d'un monument, que vous trouvez beau, qui vous a ému, où sur lequel vous avez travaillé. N'oubliez pas non plus de liker la page Facebook de Culture du Souvenir.