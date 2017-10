Pull & Push : l’ouverture de tombale en 10mn !

M. ROBLEDO Patrick est fossoyeur depuis 8 ans dans les Landes. Son activité inclus l’ouverture de tombale, une opération qui prend du temps, trop de temps !

Marre des rouleaux et des planches ?

Le système d’ouverture classique avec les rouleaux en bois et les planches. Un système archaïque, qui prend du temps, ne garantit pas beaucoup la sécurité des travailleurs, et n’a rien d’esthétique pour les familles.

M. ROBLEDO réfléchit alors à un système qui permettrait de palier à ces différentes problématiques, et invente le système avec rail et roulettes appelé Pull & Push. Il s’en sert depuis 3 ans et a décidé de breveter son invention pour la commercialiser.

Pull & Push est né

L’idée est simple : plutôt que l’utilisation de rouleaux en bois et beaucoup de planches, Patrick ROBLEDO propose deux rails en aluminium ou en acier à positionner sous la tombale, et la mise en place d’une paire de roulettes.

Après avoir soulevé la tombale, et disposé les cales comme pour les rouleaux en bois , positionner les rails à chaque extrémité de la pierre tombale . Ceux-ci sont maintenus de façon parallèle par une pige de réglage. Les parties des rails qui dépassent du caveau dans le vide sont soutenues par des chandelles posées sur le sol. Une fois le système installé, le marbrier descend la tombale sur les roulettes et n’a plus qu’à pousser. Vers la droite ou la gauche, un autre système permet le déplacement en avant ou en arrière. Le Pull & Push supporte jusqu’à 800kg et déplacer la tombale devient un jeu d’enfant.

La vidéo de présentation est édifiante : en 5mn la tombale est ouverte, contre un bon quart d’heure voire vingt minute auparavant.

https://youtu.be/dI072AM_acU

Un gain de temps non négligeable, et une meilleure sécurité pour le marbrier qui s’allient à une présentation bien plus esthétique qu’auparavant pour la famille.

L’investissement est vite rentabilisé, M. ROBLEDO commercialise le Pull & Push qui a fait son effet auprès des familles et de ses confrères.

Contact :

06 31 95 73 89

p.robledo@hotmail.fr