Récompense Funecap attentat, rallye, chutes mortelles…Le réveil funéraire du lundi 9 octobre 2017

Récompense Funecap attentat, rallye, chutes mortelles…Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du lundi 09 octobre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Rallye

Le pilote périgourdin Anthony Mora s’est tué sur la route lors d’un rallye ce dimanche 8 octobre à Manaurie en Sarladais. Son décès bouleverse le monde du rallye automobile amateur qui lui rend hommage unanimement. Anthony Mora a fait une sortie de route et percuté un arbre. Il est mort sur le coup. Son copilote âgé de 20 ans est sorti indemne mais très choqué. Encore sous le choc après ce drame, le monde du rallye automobile rend un vibrant hommage au pilote très réputé bien au-delà des frontières de la Dordogne.

Une pilote de 24 ans et son co-pilote, âgé de 25 ans, sont morts dans l’embrasement de leur voiture, une R5 GT Turbo, dans la 5e spéciale du rallye des Bauges. C’est le plus grave accident sur ce rallye qui compte 32 éditions.

Tunisie

Le ministre de la Santé, en Tunisie, Slim Chaker, est décédé ce dimanche 8 octobre, vraisemblablement suite à un malaise cardiaque. Il participait à un marathon humanitaire dans le gouvernorat de Nabeul lorsqu’il a fait un malaise. Transporté d’urgence à l’hôpital militaire de Tunis, le ministre tunisien n’a pu être sauvé.

Chutes mortelles

ULM

Un drame s’est produit ce dimanche vers 14h15 au circuit Paul-Armagnac de Nogaro dans le Gers. Alors que le circuit accueille ce week-end le Classic festival, un ULM a chuté avant de s’embraser. Il aurait décollé quelques minutes avant le crash et il survolait la piste du circuit qu’il aurait ensuite heurté. Un des deux occupants est décédé, l’autre étant en urgence absolue selon un premier bilan .

Horreur

Un huitième enfant, une fillette de quatre ans, est décédé samedi, trois jours après avoir été aspergé d’alcool puis brûlé vif dans une crèche par le gardien de l’établissement, qui a également tué une enseignante.

Politique et deuil

Elisabeth Kübler-Ross, une psychiatre suisse, a théorisé les cinq phases du deuil, auxquelles seraient successivement confrontés tous ceux qui perdent un être cher ou une situation établie : le déni, la colère, la négociation, la dépression et, enfin, l’acceptation.

Incohérence

Au moment d’inhumer la mère de Mme Saulitein (en photo), décédée fin septembre, les pompes funèbres se sont retrouvées dans l’impossibilité d’accéder à la dernière demeure familiale: la largeur de l’allée ne permet plus d’y entrer un cercueil.

Cimetière

Ouvert en 1866 à l’écart de la ville pour faire face à de nombreux décès suite à une épidémie de choléra, le cimetière municipal de la rue Bauer recèle de sépultures de personnalités forbachoises et d’anecdotes.

Récompense méritée

Enfin! Belle initiative et bravo à FUNECAP Sud Est. Attentat de Nice : les premier​s​ secouristes et les pompes funèbres décorés ce vendredi soir. Ils ont relevé les morts, 86, jusqu’au petit matin. Dix-sept secouristes de l’Union départementale des ​sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes (UDSP 06)​ ​et les représentants des pompes funèbres ont reçu la médaille de la sécurité intérieure échelon or pour les premiers et trois médailles de l’UDSP 06 pour les seconds lors d’une cérémonie qui s’est déroulée ce vendredi soir au Palais de la Méditerranée à Nice.

Contraception mortelle

Cécile Bertrand milite à l’AVEP depuis le décès de sa sœur, à l’âge de 21 ans. La jeune femme est morte des conséquences d’une embolie pulmonaire liée à une pilule de troisième génération.

La revue de presse vous est offerte par Hygeco France

HYGECO commercialise depuis 1887 des Produits et Services dans les domaines Funéraire et Médical. Référence reconnue mondialement, HYGECO propose des produits répondant aux normes les plus strictes et à la facilité d’utilisation la plus réfléchie.