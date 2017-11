Fondée en 2015 par les mutuelles MGEN, Harmonie Mutuelle et Mutac, retrouvez la Maison des Obsèques au Salon Funéraire 2017 à Paris le Bourget du 23 au 25 novembre prochain au stand G74.

Présentation

Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise ?

Béatrice MATHURIN, Directrice Marketing-communication & Digital

Fondée en 2015 par les mutuelles MGEN, Harmonie Mutuelle et Mutac, La Maison des Obsèques a pour objectif de proposer aux dix millions d’adhérents des mutuelles fondatrices et à la population dans son ensemble l’accès à des obsèques dignes et respectueuses, à un prix juste, partout en France. Notre stratégie de développement repose sur l’acquisition d’entreprises privées et sur un partenariat avec l’UPFP avec qui nous co-construisons le funéraire de demain.

Le Salon et vous

Vous étiez au salon il y a deux ans pour la création de la Maison des Obsèques, du chemin a été parcouru depuis, que représente votre présence au salon funéraire pour vous ?

Béatrice MATHURIN : C’est au Salon Funéraire Paris 2015 qu’a été lancée La Maison des Obsèques. C’était donc évidemment pour nous un moment fondateur et l’occasion d’aller pour la première fois à la rencontre des professionnels du secteur que nous souhaitons inviter à rejoindre notre enseigne. Notre stand était entièrement dédié à la présentation de notre approche et de nos valeurs, ainsi bien sûr qu’à l’accueil de tous les dirigeants qui souhaitaient découvrir notre projet. Cette première édition a été pour nous un succès puisque nous avons rencontré plus d’une centaine de personnes et noué des contacts très intéressants et prometteurs avec beaucoup d’entre eux. C’est également lors du Salon de 2015 que nous avons signé un accord de partenariat avec l’UPFP, qui prévoit les modalités d’une collaboration entre nos deux réseaux. Notre bilan du Salon est donc très positif et a renforcé notre confiance pour la suite.

Organisation, mise en valeur de votre espace, où en êtes-vous dans votre organisation ?

Béatrice MATHURIN : La Maison des Obsèques, d’ici fin 2017, c’est environ 70 agences en propre, soit près de 18 départements couverts. Plus de 8 000 convois en 2017 et 400 collaborateurs.

Produit phare ? Surprise ? donnez-nous un indice !

Béatrice MATHURIN : C’est lors du Salon Funéraire Paris 2017, stand G74, que nous avons choisi de présenter notre nouveau concept d’agence (photos en pièces jointes).

Un concept d’agence dit de « La Maison », co-construit avec les dirigeants pionniers qui ont rejoints le réseau et qui a été pensé avec l’objectif de proposer aux familles un accueil et une assistance toujours plus professionnels et davantage de proximité.

Le salon, la 30ème édition

Quels seront les éléments gages de réussite de cette 30ème édition ?

Béatrice MATHURIN : Cette nouvelle édition est une formidable occasion pour nous de mettre à l’honneur les dirigeants pionniers qui nous ont rejoints et qui seront présents sur le stand pour raconter à leurs confrères leur expérience au sein du réseau depuis 2 ans.

Le concept d’agence est l’incarnation de nos valeurs : transparence, humanité, proximité, engagement.

La transparence au travers de vitrines simples, offre une vue complète sur l’intérieur. De plus, chaque agence disposera d’un salon d’accueil chaleureux et protecteur, réservé aux familles et pensé comme une alcôve. Cet espace sera respectueux de leur pudeur et de leurs émotions, tout en permettant une prise en charge immédiate et bienveillante par un conseiller funéraire La Maison des Obsèques.

En quelques mots …

Le Salon du Funéraire pour vous c’est : une nouvelle étape dans la construction de notre réseau

3 jours de salon, sportif ou détente ? : les deux mais surtout un moment d’échange et de partage

Tous ces exposants c’est, concurrence ou convivialité ? : nous valorisons la co-construction au service de l’humain pas la compétition, donc convivialité bien sûr

La 30ème édition c’est l’occasion de dire un petit mot aux organisateurs : Les salons professionnels sont toujours riches en rencontres. C’est important de montrer à cette occasion que notre secteur évolue très vite. L’organisation est très performante et permet de s’exprimer qualitativement.



