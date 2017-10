Réveil funéraire du lundi 30 octobre 2017 : semaine spéciale Toussaint

Crémation : L’inhumation, la crémation, un moment forcément douloureux pour les familles endeuillées. Et une responsabilité immense pour les professionnels chargés d’accompagner cette épreuve. Alors que chacun réagit différemment face à la mort, il n’est pas toujours évident de répondre à toutes les attentes. C’est ainsi qu’au crématorium du Vern, où de nouveaux locaux ont été mis en service, en septembre dernier, le choix a été fait de ne plus permettre aux proches d’assister au départ du cercueil vers le four, comme cela était possible auparavant à travers une vitre