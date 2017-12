Revue de presse du 1er décembre 2017 sous la neige

Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du Vendredi 1er décembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info sous la neige.

2O minutes, des nouvelles de Johnny

Johnny Hallyday « va bien et les rumeurs sont totalement fausses », a affirmé ce jeudi à l’AFP un proche de la star de 74 ans, qui lutte contre un cancer des poumons, démentant les nombreuses allégations sur sa mort sur les réseaux sociaux.

I24news, nécropole souterraine à Jerusalem

Sous les collines du plus grand cimetière juif de Jérusalem, des ouvriers creusent la pierre pour créer une vaste nécropole souterraine. Le manque de place pour enterrer les morts et les exigences de la loi juive ont conduit des entrepreneurs de pompes funèbres et un spécialiste du secteur du bâtiment à s’allier pour créer un nouveau complexe souterrain.

Histoire, transport longue distance

Retour des cendres de Napoléon : Le 30 novembre 1840 la frégate La Belle Poule fait son entrée dans le port de Cherbourg, après avoir appareillé du port de Jamestown à Sainte-Hélène le 18 octobre, un mois et demi plus tôt. Elle est accompagnée de la corvette La Favorite.

Embaumement de Lénine

Good bye, Lénine: comment des spécialistes russes ont embaumé le Père de la révolution

ELYSIUM FUNERAIRE, visite

Le forum de Funéraire-Info

