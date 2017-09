Revue de presse du funéraire du 15 septembre 2017

Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du vendredi 15 septembre 2017. Revivez l’actualité sur Funéraire-info.

Dans Le Monde – Décès de Grant Hart, batteur de Hüsker Dü

Grant Hart, batteur et cofondateur du groupe punk américain Hüsker Dü, qui a apporté un son mélodieux et des paroles ambitieuses à un genre réputé brutal et abrasif, est mort jeudi 14 septembre à l’âge de 56 ans, a annoncé sa maison de disques. Un article à lire ici.

Dans le Huffpost – Décès de l’acteur Frank Vincent des Soprano

L’acteur américain Frank Vincent est mort dans un hôpital du New Jersey ce mercredi 13 septembre, selon plusieurs médias américains dont TMZ. Son décès fait suite à des complications chirurgicales après une opération au cœur. Il avait 78 ans. Connu pour son rôle du parrain Phil Leotardo dans la série « Les Soprano » (première vidéo ci-dessous), il avait aussi joué dans plusieurs classiques de Martin Scorsese dont « Les Affranchis ». Un article à lire ici.

Dans Le Figaro – Ouragan Irma, 8 morts dans une maison de retraite en Floride

Huit personnes âgées sont mortes dans une maison de retraite de Floride, privée d’électricité depuis le passage de l’ouragan Irma, selon le quotidien local Sun-Sentinel qui a annoncé l’information ce mercredi en citant une source locale. Les huit victimes sont âgées entre 71 et 99 ans, selon les services de santé locaux, cités par le journal. Un article à lire ici.

Dans Le Midi Libre – Nouvelle enseignes funéraire à Gignac

Julie Camarasa Gignacoise de cœur et Agnès Chantereau Gignacoise de souche sont deux jeunes mamans dynamiques qui ont fait le choix de quitter leur emploi et de créer ensemble une activité qui n’existait pas à Gignac. Ce n’est pas anodin qu’après une étude sérieuse, elles se soient tournées vers un domaine dont on aime pas trop parler, le décès et les obsèques. Un article à lire ici.

Dans La Dépêche – Le cimetière de la discorde

A priori, on pourrait penser qu’une affaire de cimetière ne déchaînerait pas les passions. C’est pourtant ce qui se passe à Beaucaire depuis plusieurs années. Un article à lire ici.

Dans Ouest France – Décès du plus vieux panda en captivité

C’était une star en Chine, où chacun de ses anniversaires était célébré avec faste devant les caméras. La femelle « Basi », plus vieux panda du monde en captivité, est morte à 37 ans. Ses soigneurs l’ont annoncé, ce jeudi. Un article à lire ici.

Dans Le Journal de Saône et Loire – Le chien avale du crack et tue son maître

Mario Perivoitos, un Britannique de 41 ans, est mort après avoir été mordu par son chien, un Staffordshire Bull Terrier, rapporte The Independent. Le chien aurait ingurgité du crack et aurait mordu son maître au visage, au cou et au larynx, ce qui a provoqué une hémorragie. Des traces de cocaïne et de morphine ont été détectées dans l’urine du chien. Un article à lire ici.

Dans Le Point – 1 mort et 3 blessés dans une fusillade aux USA

Le lycée Freeman High School de Rockford, près de la petite ville de Spokane (Washington), dans le nord-ouest des États-Unis, a été le théâtre d’un drame trop commun outre-Atlantique. Un lycéen a ouvert le feu dans cet établissement dans la matinée du 13 septembre, tuant un élève et en blessant grièvement trois autres, d’après la police. Un article à lire ici.

Dans RFI Afrique – La peste à Madagascar

Cinq décès de peste pulmonaire ont été confirmés par le ministère de la Santé, dont un dans la capitale. Ils sont survenus entre le 28 août et le 11 septembre dernier. Dans un communiqué de presse, « le ministère de la Santé publique appelle la population à la vigilance face à prolifération de rats et la pullulation des puces. Il recommande l’assainissement du milieu et la lutte contre les feux de brousse » qui favorise la venue des rats dans les villages. Un article à lire ici.

Dans Contrepoints – La Mafia du secteur Funéraire

Des morgues publiques du pays ont été épinglées pour des faits de surcharge hors normes. Le cas de celle du plus grand hôpital du Bénin en dit long. Un article à lire ici.

