Revue de presse du funéraire du 19 septembre 2017

Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs du mardi 19 septembre 2017. Revivez l’actualité sur Funéraire-info.

Dans Le Monde – Décès de Fred Moore, compagnon de la Libération

Il avait rejoint le général de Gaulle en Angleterre dès le 19 juin 1940 et a participé, notamment, au débarquement. Fred Moore est décédé le 16 septembre à Paris, à l’âge de 97 ans. Un article à lire ici.

Dans Le Bien Public – Décès de Paul Wermus

Paul Wermus, âgé de 71 ans, est décédé. Paul Wermus était célèbre pour avoir collaboré aux « Grosses Têtes » sur RTL et à « On a tout essayé », avec Laurent Ruquier. Chroniqueur de la vie parisienne, il avait aussi écrit pour « France Soir », « VSD » et « Le Figaro ».

Dans Le Monde – Décès de l’écrivain J.P Donleavy

Un roman jugé obscène et brûlé en Irlande, L’Homme de gingembre, paru chez Olympia Press, en 1955 (traduit en 1968 chez Denoël), l’avait rendu riche et célèbre. Le romancier et dramaturge irlando-américain James Patrick (J. P.) Donleavy est mort à Mullingar, en Irlande, lundi 11 septembre. Il était âgé de 91 ans. Un article à lire ici.

Dans L’union – Décès de Patrick Le Brun, ancien président des vignerons

Patrick Le Brun, ancien président du Syndicat général des vignerons, est mort ce lundi 19 septembre brutalement, à Mancy près d’Epernay. Un article à lire ici.

Dans Libération – Accident de chasse, premiers morts

Le début de la saison a été marqué par deux drames, ce dimanche. En 2016-2017, 18 personnes sont mortes lors d’accidents de chasse. En cause, le manquement aux règles de sécurité. Un article à lire ici.

