Robert Hirsch, inondations…au menu du réveil funéraire du vendredi 17 novembre 2017. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du vendredi 17 novembre 2017. Revivez l’actualité dans le réveil funéraire sur Funéraire-Info.

Théâtre français

Le comédien Robert Hirsch, figure du théâtre français est mort à l’âge de 92 ans, a annoncé ce jeudi 16 novembre le producteur d’une de ses pièces, Francis Nani, directeur du théâtre du Palais-Royal. Il était l’un des derniers monstres sacrés du théâtre français.

Administratif

Si une échéance survient le jour du décès d’un assuré ayant souscrit un prêt personnel, est-ce que cette échéance est considérée comme postérieure à cette date et, par conséquent incluse dans la garantie assurance emprunteur ?

Anthropologie

Professeur honoraire au Collège de France, l’anthropologue Françoise Héritier est morte à 84 ans. Ses travaux sur la construction de la hiérarchie entre les sexes ont abondamment nourri le militantisme féministe.

Rap

le rappeur Lil Peep, de son vrai nom Gustav Ahr, est décédé. Pour le moment, les circonstances de sa mort ne sont pas connues. Mais selon plusieurs médias américains, il pourrait s’agir d’une overdose. Ce sont les managers de la star du rap qui ont annoncé la mort de leur protégé. Le premier, Chase Ortega a exprimé sur Twitter sa hantise d’apprendre cette nouvelle : « Je redoutais cet appel depuis un an ».

Statistiques

La croissance et le vieillissement de la population ont porté le nombre de décès au pays à un sommet, rapporte jeudi Statistique Canada. L’agence fédérale signale que les 258 821 décès survenus en 2014 représentent le total annuel le plus élevé depuis le début de leur recensement, en 1921.

Inondations

Les inondations ont fait de gros dégâts en Grèce. Une quinzaine de personnes a perdu la vie. Un deuil national est annoncé.

Sainte-Pierre-de-Noaillac

À l’occasion de sa toute récente arrivée dans la paroisse Saint-Jacques en Vallée du Lot, le père Faustin a souhaité faire la connaissance de tous ses paroissiens mais aussi bénir les tombes de tous les cimetières.. Pour cela, de début octobre jusqu’à fin novembre, il assure ces bénédictions dans la paroisse.

L’amour aux portes du cimetière

Ce week-end sur la scène du théâtre du Bois de l’Aune, quatre personnages vont parler, sous le couvert d’un texte poétique et doucement absurde, d’amour et de petite mort, du feu de la passion qui s’embrase, s’éteint et, quelquefois, se ranime… « Amore », cette pièce de Spiro Scimone qui se joue entre deux sépultures de marbre, met en lumière une paire de vieillards fatigués, sans illusion.

Offre d’emploi Wattrelos

Le crématorium de Wattrelos fut l’un des premiers en France rénové en 2010 et en 2002, un second crematorium a été ouvert à Herlies. La MEL assure également le suivi de la gestion du cimetière métropolitaine effectuée par la ville de Wattrelos. Le service Crématorium supervise ses 3 activités. Le responsable de site assure la gestion du crématorium. Pour mener à bien toutes les étapes d’une crémation, le personnel a reçu une formation exigeante. Il se tient à la disposition des familles afin de préparer et personnaliser les cérémonies d’hommage et répondre au mieux aux souhaits des proches.

Paperasse

Un décès le soir ou le week-end peut devenir très difficile à gérer pour les familles endeuillées. En deuil, les proches doivent rapidement trouver un médecin pour établir le certificat de décès. Une démarche qui peut prendre des heures, parfois des jours… Un triste constat qui se reproduit régulièrement à La Réunion. Une pétition sera déposée samedi 18 novembre en préfecture afin que des solutions soient rapidement trouvées.

Thanatopraxie

Vous vous souvenez de mon article qui commençait par « aïe aïe aïe » ? Et qui traitait de l’atteinte à l’intégrité du corps après un soin de conservation ? En même temps c’était il y a deux jours. On en sait plus, le thanatopracteur qui a réalisé ce soin polémique nous a transmis son histoire.