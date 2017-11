Roc Eclerc, la marque à la plus forte notoriété du secteur funéraire (étude Ipsos)

ROC ECLERC conforte sa place de marque leader avec la plus forte notoriété du secteur funéraire en France.

Selon la dernière étude IPSOS(1) réalisée en novembre 2017, ROC ECLERC, marque appartenant à FUNECAP GROUPE, renforce sa 1ère place de marque ayant la plus forte notoriété du secteur funéraire en France.

Avec un taux de notoriété de plus de 82%(2), elle se place désormais loin devant celle de l’ex-monopole d’OGF et les 9 autres marques qui faisaient partie de l’étude, ces dernières ne bénéficiant pas d’une notoriété significative.

ROC ECLERC, n’aura jamais autant été la marque leader au service des familles depuis plus de 30 ans. Créé en 1985 et passée sous le contrôle de FUNECAP GROUPE en 2015, ROC ECLERC a su rester fidèle à ses valeurs et son positionnement sur des services et produits de qualité toujours proposés au prix le plus juste. Respect des familles, écoute, disponibilité, discrétion, empathie caractérisent l’ensemble des collaborateurs de ROC ECLERC qu’ils soient ou non au service direct des familles.

Cette position de leader pour la 2ème année consécutive marque une nouvelle étape dans son développement et est le fruit d’une stratégie de communication, d’implantation et d’innovation digitale et marketing aussi dynamique qu’ambitieuse.

(1) étude menée par IPSOS pour ROC ECLERC en novembre 2017 auprès de 600 personnes (hommes/femmes de 50 ans et +, représentatifs en termes de sexe, CSP et de région selon les données INSEE. (2) Notoriété assistée.

A propos de FUNECAP GROUPE

Groupe d’infrastructures et de services funéraires de culture entrepreneuriale, FUNECAP GROUPE est l’acteur le plus dynamique et innovant du marché funéraire.