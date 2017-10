ROOTS : Une urne funéraire qui se transforme en arbre

Entièrement imaginée, conçue et produite au Québec, ROOTS est une nouvelle urne funéraire design et écologique qui permet de perpétuer la vie. Le projet innovateur de Muses Urnes Design inc. fera l’objet d’une campagne de sociofinancement sur la plateforme Indiegogo du 14 octobre au 12 novembre prochain.

Design pour les cendres du défunt

La recherche et le développement de ROOTS, qui s’est étendue sur presque 2 ans, a été confiée au Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) INÉDI-Expertise et recherche en design industriel. Une équipe multidisciplinaire, incluant des designers industriels et une professeure-chercheure Ph. D. en horticulture, ont uni leurs expertises pour développer une urne écologique et esthétique, dotée d’un système de plantation efficace et polyvalent. INÉDI a testé une centaine de matériaux différents afin de trouver les plus adéquats en termes de biodégradabilité et d’apport à la croissance de l’arbre.

Une urne funéraire certifiée écologique

ROOTS, fabriquée à la fois de matière post-consommation et de matériaux entièrement naturels, Fabriqué à base de marc de café, de chaux et d’argile naturelle, elle est certifiée produit funéraire vert par le Green Burial Council.

Longuement rêvé par Marie-Claude Lemire, présidente de Muses Urnes Design inc., ce projet s’inscrit dans la 2e phase du plan d’affaires de cette PME montréalaise innovante qui redéfinit les tendances en matière de commémoration.

Financement de la R&D

Le projet a reçu des appuis financiers du gouvernement du Canada, par l’entremise du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (CNRC PARI), et du gouvernement du Québec, via le programme Passeport Innovation du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, pour des aides totalisant 27 667 $.

Campagne de sociofinancement

La campagne de sociofinancement, dont l’objectif est de 15 000 $, permettra l’achat des moules afin de débuter la production dans les prochaines semaines et de mettre en marché l’urne rapidement. Muses Urnes Design a déjà trouvé un distributeur pour le Québec, l’Ontario et les provinces maritimes pour cette nouvelle urne.

Lien vers la campagne de sociofinancement sur INDIEGOGO: http://bit.ly/urneroots

Afin de démontrer son engagement social, Muses Urnes Design donnera les 10 premières urnes ROOTS à des parents qui ont perdu un enfant. Ce don se fera via la Fondation J’allume une étoile.

Muses est lauréate des prix suivants :

1er prix production/transformation, Concours Entrepreneurs en action! 2014, CDEC Rosemont—Petite-Patrie.

1er prix, Concours Mon entreprise 2013 du Centre d’Entrepreneuriat de l’UQAM.

Contact :

Marie-Claude Lemire, Présidente-fondatrice, Muses Urnes Design

Mail : mclemire@musesdesign.com

www.musesdesign.com

