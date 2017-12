Saint Barthélémy, le corbillard de Johnny Hallyday, une limousine Pilato de 1979

Le corps de Johnny Hallyday arrivé à Saint-Barthélémy le 10 décembre pour y être inhumé, le lendemain de l’émouvant adieu des fans de Johnny Hallyday à leur idole, sur le tarmac de l’aéroport une limousine PILATO de 1979.

L’avion a atterri dimanche peu avant 16H00 heure locale (21H00 heure de Paris) et la dépouille été acheminée au funérarium de Saint-Jean où était organisée une veillée publique. L’inhumation aura lieu lundi en fin de journée au cimetière marin de Lorient, dans cette île antillaise où il possédait une villa.

Le modèle de 1979, un type 240 D, possède une boîte à vitesse marche lente spécial convoi, sur un chassis de Mercedes-Benz Type 123 construit de 1976 à 1985 appartenant à l’Antenne ANUBIS de Saint-Barthélemy. Une limousine de collection oui, mais utilisée quotidiennement.

L’utilisation de ce type de véhicule montre la qualité et l’exceptionnelle longévité de ce type de véhicule sorti des ateliers de PILATO à coté de Venise.

PILATO est une entreprise familiale italienne, concepteur – constructeur de corbillards depuis 1963 à coté de Venise. « Nous réalisons de nombreux modèles limousines sur base Mercedes-Benz et Jaguar ainsi que des fourgons de cérémonies. Notre fabrication représente le meilleur compromis entre la qualité et le prix, le design et la fonctionnalité et nous sommes en mesure de satisfaire les exigences de chaque client partout dans le monde. Un corbillardPILATO est reconnaissable entre tous !«

« Nos corbillards sont personnalisés à la demande des clients à travers le monde. Nous maîtrisons l’ensemble des étapes de fabrication jusqu’au service après vente. Nous assurons également un rôle de conseil et d’information auprès des futurs acquéreurs, en particulier sur l’utilisation de ce type de véhicule et sur les règlementations funéraires particulières en France. » explique Olivier Defrancq, votre interlocuteur unique PILATO France.

1963: Dès sa jeunesse, poussé par une passion innée pour les automobiles, l’entreprenant Luigi Pilato, propriétaire de l’entreprise homonyme de pompes funèbres de Ponte della Priula, s’était amusé, avec quelques étroits collaborateurs, à aménager les voitures Mercedes en corbillards. Au fil des ans, ce « passe-temps » devient sa principale activité et il fonde la société « Autotrasformazioni Pilato S.R.L. » dans laquelle travaillera très vite toute la famille Pilato : sa femme Anna et ses trois filles Barbara, Silmava et Andreina.

1999: Naissance de Pilato Spa. « Autotrasformazioni Pilato » change dénomination sociale et devient « Pilato S.p.A. »

2008: L’année du Jaguar. Fruit de la collaboration entre Jaguar Italie et PILATO le corbillard « The Queen » fait son apparition avec cinq places assises, réalisé à partir du véhicule automobile Jaguar XJ : le corbillard qui projette dans le présent et dans le futur avec une élégance raffinée et une importance qui désinvolte les styles classiques de la marque Jaguar.

2012: the Queen II. A l’Exposition Internationale d’Art Funéraire de Bologne à mars 2012, Pilato présente le « Aurora Sprint », le corbillard deux places assises sur base Jaguar XF, un véhicule de dimensions compactes, l’idéale pour circuler dans les centres de ville, à l’intérieur des cimetières et en colline. A cette occasion-là, PILATO présente aussi à travers des images digitales (renderings) le project « The Queen II », le fleuron XJ qui va marquer le début d’une nouvelle époque pour le marché des corbillards de luxe.