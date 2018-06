Salon funéraire Toulouse, les morts de la rue…L’actualité du 1er juin 2018

Salon funéraire Toulouse, les morts de la rue…L’actualité du vendredi 1er juin 2018. Dans la presse et sur le web, la revue de presse du funéraire, des pompes funèbres, des crématoriums et des thanatopracteurs dans le réveil funéraire du 1er juin 2018. Revivez l’actualité dans la revue de presse sur Funéraire-Info.

Morts de la rue : une stèle au cimetière de Cornebarrieu

L’association Goutte de vies organise un hommage aux «morts de la rue», demain au cimetière de Cornebarrieu où sera inaugurée une stèle pour la mémoire des indigents.

Chaque année, c’est entre 22 et 35 personnes ayant fait l’expérience de la rue qui décèdent en Haute-Garonne. Depuis dix ans, l’association toulousaine Goutte de vies recense ces personnes et prend en charge leur inhumation, leur permettant, en lien avec la famille, de trouver une sépulture digne de ce nom. Les cérémonies ont lieu au cimetière suburbain de Cornebarrieu qui a mis à disposition plusieurs emplacements pour les obsèques des indigents.

Rennes. Le cadavre en décomposition d’une femme découvert dans une cave

Dimanche 27 mai, un corps en décomposition a été découvert dans la cave d’un immeuble, boulevard de la Liberté à Rennes, par le propriétaire d’un appartement. Il s’agirait du corps d’une femme. Une enquête pour recherche des causes de la mort est ouverte, indique le parquet.

Salon funéraire grand sud à Toulouse

Fort de son expérience dans l’organisation de salons, Dépêche Events du Groupe La Dépêche du Midi organisera les 7 & 8 Septembre prochains le 1er Salon du Funéraire Grand Sud, à l’Espace Cobalt de Toulouse. Nous avons pour le moment 14 entreprises inscrites : Transport, Formation, Service, Décoration & Articles funéraires !

Cimetière urbain de Pau : les orages déciment une partie du columbarium

Les forts orages ont provoqué la chute d’un pan de mur de dix mètres de long sur une partie du columbarium. Le cimetière urbain était donc fermé ce mercredi. Il le sera aussi ce jeudi.

Quand Gucci présente sa collection croisière dans un ancien cimetière

Découvrez toutes les silhouettes du défilé croisière Gucci qui s’est tenu à Arles, dans la nécropole des Alyscamps, mercredi 30 mai 2018.

Là encore, après les autres croisières présentées cette semaine, les invités parlent beaucoup de pluie. Elle s’est arrêtée une heure avant le défilé qui a pris place au cœur des Alyscamps, ancien cimetière romain du IVème siècle. Un lieu qu’affectionne Alessandro Michele, le directeur artistique de la marque et qu’il a choisi pour faire avancer ses mannequins d’un pas fantomatique, presque mystique, sur un chemin bordé de flammes, au son de la bande originale de Dracula, de Francis Ford Coppola et de Requiem for my friend de Zbigniew Preisner.